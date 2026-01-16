20 игровых автоматов конфисковали в Новосибирске

В Новосибирске судебные приставы конфисковали 20 игровых автоматов, которые хранились в отделе полиции. Теперь оборудование будет обращено в доход государства. Об этом сообщили в ГУФССП России по Новосибирской области.
Игровые автоматы использовались для подпольного казино в Дзержинском районе. Преступную деятельность пресекли в 2024 году. Тогда оборудование признали вещественным доказательством, изъяли и поместили на хранение в отдел полиции.
— Администратор нелегального заведения признана виновной в организации и проведении азартных игр и получила наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно, — добавили в пресс-службе.