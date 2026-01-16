Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители благоустроенного дома в СКО заявили, что замерзают в своих квартирах

Спасаться от холода с помощью электроприборов вынуждены жители благоустроенного дома близ Петропавловска — они жалуются на отопление и канализацию, передает Almaty.tv.

Источник: Nur.kz

Проблемы в доме стали особенно заметны зимой, когда стены начали промерзать, а в комнатах появилась сырость и плесень. Алексей Федоров, который пять лет назад получил квартиру в этом доме, практически сразу столкнулся с коммунальными проблемами. «Приходится включать обогреватель и им дополнительно отапливаться. Свет больше мотает, естественно, и оплата больше. При этом еще и за отопление оплачиваем. Плюс ребенок, конечно, простужается, он маленький, и тем более еще плесень. Он у меня еще инвалид. С канализацией тоже проблема», — рассказал мужчина.

Жильцы утверждают, что часть квартир прогревается, но значительная часть дома продолжает мерзнуть. Обращения в разные инстанции результата не дали, и люди вынуждены тратить деньги не только на электричество, но и на лекарства. «Начинаются холода, запениваем балкон. Весна приходит, солнышко на улице, мы открываем, вот это всё убираем. С работы прихожу, вещи рабочие, как говорится, снимаю, надеваю теплый халат, включаю обогреватель, пока дети в школе, чтобы дети пришли, тепло было», — пожаловалась местная жительница Наталья Шилова.

Жильцы отмечают, что исправно платят за коммунальные услуги, но тепла в квартирах нет. «Пришлось нам купить конвектор, так как мы прям спали в одежде. Стены осыпаются. Мы когда въехали, в ванной очень сильно запах шел из канализации», — рассказала Екатерина Фомина.

Ситуацию прокомментировали в акимате. Для проверки состояния дома была создана комиссия, которая подтвердила нарушения в ряде квартир. Там, где это необходимо, пообещали провести ремонтные работы. Жильцам также рекомендовали выбрать председателя и создать управляющую компанию.

«У них нет своего ОСИ или КСК. Систематически не проводилась опрессовка труб, не созданы лицевые счета. Мы осматриваем полностью, вызывается подрядная организация, которая проводит техобследование, и выносится на решение комиссии о выделении бюджетных средств по неотложным видам работ», — сообщил заместитель акима Кызылжарского района Бахтияр Бикенев.