Жители благоустроенного дома в СКО заявили, что замерзают в своих квартирах

Проблемы в доме стали особенно заметны зимой, когда стены начали промерзать, а в комнатах появилась сырость и плесень. Алексей Федоров, который пять лет назад получил квартиру в этом доме, практически сразу столкнулся с коммунальными проблемами. «Приходится включать обогреватель и им дополнительно отапливаться. Свет больше мотает, естественно, и оплата больше. При этом еще и за отопление оплачиваем. Плюс ребенок, конечно, простужается, он маленький, и тем более еще плесень. Он у меня еще инвалид. С канализацией тоже проблема», — рассказал мужчина.
Жильцы утверждают, что часть квартир прогревается, но значительная часть дома продолжает мерзнуть. Обращения в разные инстанции результата не дали, и люди вынуждены тратить деньги не только на электричество, но и на лекарства. «Начинаются холода, запениваем балкон. Весна приходит, солнышко на улице, мы открываем, вот это всё убираем. С работы прихожу, вещи рабочие, как говорится, снимаю, надеваю теплый халат, включаю обогреватель, пока дети в школе, чтобы дети пришли, тепло было», — пожаловалась местная жительница Наталья Шилова.
Жильцы отмечают, что исправно платят за коммунальные услуги, но тепла в квартирах нет. «Пришлось нам купить конвектор, так как мы прям спали в одежде. Стены осыпаются. Мы когда въехали, в ванной очень сильно запах шел из канализации», — рассказала Екатерина Фомина.
Ситуацию прокомментировали в акимате. Для проверки состояния дома была создана комиссия, которая подтвердила нарушения в ряде квартир. Там, где это необходимо, пообещали провести ремонтные работы. Жильцам также рекомендовали выбрать председателя и создать управляющую компанию.
«У них нет своего ОСИ или КСК. Систематически не проводилась опрессовка труб, не созданы лицевые счета. Мы осматриваем полностью, вызывается подрядная организация, которая проводит техобследование, и выносится на решение комиссии о выделении бюджетных средств по неотложным видам работ», — сообщил заместитель акима Кызылжарского района Бахтияр Бикенев.