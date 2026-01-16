Жители благоустроенного дома в СКО заявили, что замерзают в своих квартирах

Проблемы в доме стали особенно заметны зимой, когда стены начали промерзать, а в комнатах появилась сырость и плесень. Алексей Федоров, который пять лет назад получил квартиру в этом доме, практически сразу столкнулся с коммунальными проблемами. «Приходится включать обогреватель и им дополнительно отапливаться. Свет больше мотает, естественно, и оплата больше. При этом еще и за отопление оплачиваем. Плюс ребенок, конечно, простужается, он маленький, и тем более еще плесень. Он у меня еще инвалид. С канализацией тоже проблема», — рассказал мужчина.