Российская команда стала лучшей на Жаутыковской олимпиаде в Алматы

Состязания по по математике, физике и информатике проходили с 10 по 15 января. Всего в олимпиаде приняли участие 612 школьников и 122 руководителя команд из 16 стран. Это такие государства, как: Казахстан, Россия, Беларусь, Индия, Грузия, Болгария и другие.