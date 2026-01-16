Ричмонд
Российская команда стала лучшей на Жаутыковской олимпиаде в Алматы

Первое и второе места заняли школьники из РФ, третье поделили с казахстанцами.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 16 янв — Sputnik. Министерство просвещения Казахстана опубликовало итоги XXII Международной Жаутыковской олимпиады.

Состязания по по математике, физике и информатике проходили с 10 по 15 января. Всего в олимпиаде приняли участие 612 школьников и 122 руководителя команд из 16 стран. Это такие государства, как: Казахстан, Россия, Беларусь, Индия, Грузия, Болгария и другие.

«Соревнования проходили в два тура. Задания были разработаны в соответствии с программами специализированных классов и подготовлены международным жюри, в состав которого вошли признанные специалисты мирового уровня», — сообщили в ведомстве.

По итогам олимпиады 70 школьников были награждены золотыми медалями, 96 — серебряными и 158 — бронзовыми. Всего вручили 324 медали. Также были отмечены команды, показавшие высокие результаты.

Первое место и звание «Лучшая олимпиадная команда» получила команда лицея «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова (Россия).

Второе место заняли команды Физтех-лицея имени П. Л. Капицы и «Воробьевы горы» (Россия).

Третье место разделили команды Республиканской физико-математической школы Алматы (Казахстан), Софийской математической школы (Болгария) и Президентского физико-математического лицея № 239 (Россия).

Звание «Абсолютной победительницы» завоевала команда Международной компьютерной школы Бухареста (Румыния).

Казахстанские школьники по итогам соревнований завоевали 132 медали, в том числе 28 золотых, 35 серебряных и 69 бронзовых. Кроме того, победителям были вручены ректорские гранты ведущих высших учебных заведений страны.