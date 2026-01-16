Омским фермерам подняли плату за земельные участки сельскохозяйственного назначения

Ведомство оправдывается, что действовавший ранее коэффициент не изменялся с 2018 года и не учитывал экономическую ценность и доходность земельных участков в текущих экономических условиях. В качестве примера приводится положение дел в 2025 году, когда средний размер арендной платы за один гектар земли составлял 432 рублей в год. И эта сумма, по мнению чиновников, является значительно ниже рынка в сегменте аренды земель сельхоз использования в регионе.