Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омским фермерам подняли плату за земельные участки сельскохозяйственного назначения

Чиновники объясняют, что введение повышенного коэффициента поможет увеличить объем доходности местных бюджетов за счет арендной платы.

Источник: Комсомольская правда

Неутешительной новостью для омских фермеров поделились в региональном министерстве имущества. В регионе, с 2026 года, начинает действовать новый, повышенный коэффициент для расчета арендной платы за земельные участки сельскохозяйственного назначения.

«Изменения затрагивают участки сельхозназначения, находящиеся в областной собственности и неразграниченной государственной собственности. Базовый принцип расчета арендных платежей сохранен: годовая арендная плата определяется как произведение кадастровой стоимости участка на экономически обоснованный коэффициент. При этом с 1 января 2026 года будет применяться актуализированное значение коэффициента, определенное по результатам исследования рынка земли в регионе, проведенного экспертной оценочной организацией. Значение экономически обоснованного коэффициента составит 2,3%», — сообщает пресс-служба минимущества Омской области.

Ведомство оправдывается, что действовавший ранее коэффициент не изменялся с 2018 года и не учитывал экономическую ценность и доходность земельных участков в текущих экономических условиях. В качестве примера приводится положение дел в 2025 году, когда средний размер арендной платы за один гектар земли составлял 432 рублей в год. И эта сумма, по мнению чиновников, является значительно ниже рынка в сегменте аренды земель сельхоз использования в регионе.

На сегодняшний день в Омской области действует 1,5 тысяч договоров аренды земельных участков, заключенных без торгов — именно для этих фермеров будет увеличена арендная плата. Введение нового экономически обоснованного коэффициента позволит увеличить объем доходности местных бюджетов за счет арендной платы, отметили в министерстве.