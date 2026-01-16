Омским фермерам подняли плату за земельные участки сельскохозяйственного назначения

Неутешительной новостью для омских фермеров поделились в региональном министерстве имущества. В регионе, с 2026 года, начинает действовать новый, повышенный коэффициент для расчета арендной платы за земельные участки сельскохозяйственного назначения.
«Изменения затрагивают участки сельхозназначения, находящиеся в областной собственности и неразграниченной государственной собственности. Базовый принцип расчета арендных платежей сохранен: годовая арендная плата определяется как произведение кадастровой стоимости участка на экономически обоснованный коэффициент. При этом с 1 января 2026 года будет применяться актуализированное значение коэффициента, определенное по результатам исследования рынка земли в регионе, проведенного экспертной оценочной организацией. Значение экономически обоснованного коэффициента составит 2,3%», — сообщает пресс-служба минимущества Омской области.
Ведомство оправдывается, что действовавший ранее коэффициент не изменялся с 2018 года и не учитывал экономическую ценность и доходность земельных участков в текущих экономических условиях. В качестве примера приводится положение дел в 2025 году, когда средний размер арендной платы за один гектар земли составлял 432 рублей в год. И эта сумма, по мнению чиновников, является значительно ниже рынка в сегменте аренды земель сельхоз использования в регионе.
На сегодняшний день в Омской области действует 1,5 тысяч договоров аренды земельных участков, заключенных без торгов — именно для этих фермеров будет увеличена арендная плата. Введение нового экономически обоснованного коэффициента позволит увеличить объем доходности местных бюджетов за счет арендной платы, отметили в министерстве.