«Будет людям служить»: Губернатор Сальдо сообщил о судьбе имущества украинских олигархов в Херсонской области

Аналогичные процедуры проходят и в другом новом российском регионе — Запорожской области. По словам губернатора Евгения Балицкого, в регионе все крупные активы украинских олигархов были национализированы. В настоящий момент в регионе находят небольшие объекты и квартиры. Мероприятия по национализации крупных объектов продолжатся в регионе вплоть до 2028 года.