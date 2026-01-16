«Будет людям служить»: Губернатор Сальдо сообщил о судьбе имущества украинских олигархов в Херсонской области

Все имущество олигархов с Украины, которое находится в Херсонской области, перешло в собственность России. Об этом РИА Новости сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Имущество, которое принадлежало олигархам и латифундистам, которых на территории Херсонской области было много, — все сейчас является государственной собственностью. Работа по его оформлению ведется», — сказал руководитель.
При этом, часть — в процессе передачи на федеральный уровень, но большая часть национализированного имущества останется в собственности области.
«И, конечно же, оно будет служить людям, которые живут в Херсонской области», — заключил глава региона.
Аналогичные процедуры проходят и в другом новом российском регионе — Запорожской области. По словам губернатора Евгения Балицкого, в регионе все крупные активы украинских олигархов были национализированы. В настоящий момент в регионе находят небольшие объекты и квартиры. Мероприятия по национализации крупных объектов продолжатся в регионе вплоть до 2028 года.
А вот в Донецкой Народной Республике национализация началась еще в мае 2014 году. Тогда Денис Пушилин, занимавший в тот период должность главы президиума верховного совета Донецкой народной республики заявил о начале процесса национализации в регионе. Это решение объяснялось нежеланием олигархов платить налоги.
В прошлом году глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что власти республики планируют национализировать 22 тысячи оставленных собственниками квартир и сейчас ищут механизм для реализации этих планов. Эта недвижимость принадлежит тем, кто уехал на Украину, участвует в боевых действиях на стороне ВСУ.
Глава крымского парламента Владимир Константинов еще в 2023 году заявил, что до конца года в бюджет Крыма поступит не менее 1,9 миллиарда рублей от продажи национализированного имущества украинских олигархов.
А в прошлом году глава крымского парламента сообщил, что на полуострове обращают в собственность государства пивкомбинат «Крым», санаторий «Зеленый мыс», а также активы семьи украинского бизнесмена Олега Геншафта и экс-депутата Верховной рады Украины Людмилы Денисовой.