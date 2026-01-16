Работники частных школ Казахстана боятся массового закрытия после поручения Бектенова

Как сообщает телеканал, на пресс-конференции в Алматы представители образовательного бизнеса выразили опасения, что в Казахстане могут массово закрыться частные школы. Причиной, по их мнению, является заявление правительства о возможных нарушениях при финансировании частных школ.
Чиновники утверждают, что существующая система госзаказа давно нуждалась в обновлении. Финансирование частных школ иногда не отражало реальной ситуации обучения, а средства могли расходоваться неэффективно. Представители частного образовательного бизнеса считают, что пересмотр политики финансирования может негативно сказаться на частном образовательном предпринимательстве.
Они опасаются, что пострадают не только бизнесмены, но и педагоги с детьми, для которых мест в обычных школах может не хватить. Представители частного образования утверждают, что работают в рамках государственных стандартов, проходят регулярные проверки и соблюдают все установленные правила.
Руководитель частной школы Алина Мурзаева заявила, что частные школы получают финансирование исключительно за фактический контингент детей с учетом движения в течение года. Она подчеркнула, что деятельность частных школ находится под жестким государственным регулированием и общественным контролем.
Некоторые владельцы частных школ согласны с тем, что финансирование от государства можно оставить для поддержки талантливых учеников, чьи родители не могут позволить себе оплатить обучение. Сейчас государство оплачивает обучение в частных школах, когда в государственных не хватает мест.
Однако в правительстве считают, что бюджет не должен использоваться для финансирования так называемых «элитных» школ, где стоимость обучения может достигать 15 млн тенге за учебный год.
Чтобы разрешить спор, представители частных школ предлагают создать совместную рабочую группу из бизнесменов и чиновников. Они считают, что до принятия решения частные школы нельзя лишать финансирования, иначе дети будут вынуждены пойти в переполненные бесплатные школы.
В Министерстве просвещения заявили, что на следующей неделе правительство представит обновленный алгоритм работы и финансирования частных школ.