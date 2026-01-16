Российские военнослужащие ликвидировали понтонную переправу Вооружённых сил Украины через реку Оскол и сорвали ротацию украинских войск в Купянском районе Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанесли бойцы группы «Контора» группировки войск «Запад». Были использованы беспилотники самолётного типа.
«Расчёт БПЛА самолётного типа “Молния-2” войск беспилотных систем в составе группировки войск “Запад” в ночное время уничтожил понтонную переправу ВСУ через реку Оскол и сорвал ротацию противника в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области», — говорится в сообщении.
Напомним, в ноябре начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил в докладе президенту Российской Федерации Владимиру Путину об освобождении Купянска в Харьковской области.
Ранее сообщалось, что российские военные за 24 часа отразили две контратаки подразделений Вооружённых сил Украины, которые пытались прорваться в освобождённый город Купянск в Харьковской области.
Также стало известно, что военнослужащие группировки войск «Север» ликвидировали хранилище и площадку для пуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия в Черниговской области.