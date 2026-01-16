Безвиз с КНР обеспечил рекорд пассажиропотока в Хабаровском крае на новогодние праздники

Пересечение границы происходит посредством понтонной переправы через реку Уссури, длина которой составляет 440 метров. Эта конструкция, состоящая из 22 понтонов с грузоподъемностью 100 тонн каждый, обеспечивает быстрое пересечение границы между Российской Федерацией и Китаем для автомобильного транспорта, занимая всего несколько минут. Незадолго до открытия пункта после новогодних каникул его готовность была проверена представителями краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства. Следует отметить, что работа пункта была возобновлена 25 декабря.