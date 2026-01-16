Безвиз с КНР обеспечил рекорд пассажиропотока в Хабаровском крае на новогодние праздники

В период новогодних каникул наблюдалось десятикратное увеличение грузооборота на международном пункте пропуска «Покровка-Жаохэ» в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Количество пересекающих границу людей также значительно возросло, превысив прошлогодние показатели более чем вдвое и достигло небывалого уровня за все время существования пункта пропуска, сообщает пресс-служба губернатора Хабаровского края.
«С 31 декабря по 10 января сотрудники Бикинского таможенного поста совместно с пограничными службами успешно осуществили таможенный досмотр свыше ста пассажирских автобусов. Общее число пассажиров стало рекордным за всю историю пункта и превысило отметку в 5 тысяч человек. Значительную роль в этом сыграл введенный безвизовый режим. Увеличение числа смен и предварительное планирование графика движения автобусов туроператорами позволили сбалансировать нагрузку на таможенные и пограничные службы. Это помогло избежать задержек и скоплений людей при осуществлении таможенных процедур», — подчеркнул заместитель министра транспорта Хабаровского края Вячеслав Карманов.
В результате 2025 год продемонстрировал значительный рост активности на данном пограничном пункте: количество пассажиров возросло в полтора раза, достигнув отметки в 36 тысяч человек. Объем транспортируемых грузов также увеличился, составив 28 тысяч тонн, что на 17% превышает показатели предшествующего года. «Покровка-Жаохэ» является уникальным для данного региона международным пунктом пропуска пассажиров, который продолжает свою работу в зимние месяцы.
Пересечение границы происходит посредством понтонной переправы через реку Уссури, длина которой составляет 440 метров. Эта конструкция, состоящая из 22 понтонов с грузоподъемностью 100 тонн каждый, обеспечивает быстрое пересечение границы между Российской Федерацией и Китаем для автомобильного транспорта, занимая всего несколько минут. Незадолго до открытия пункта после новогодних каникул его готовность была проверена представителями краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства. Следует отметить, что работа пункта была возобновлена 25 декабря.
В компетентных органах отметили, что совершенствование работы пограничного перехода напрямую сказывается на социально-экономическом климате в местных образованиях. Стимулируется трансграничная коммерция, открываются новые перспективы для предприятий малого и среднего масштаба, увеличивается число приезжающих туристов. Это дает дополнительный толчок развитию экономики Бикинского района и прилегающих земель.
Стоит отметить, что для улучшения транспортной инфраструктуры в 2025 году по президентской программе «Инфраструктура для жизни» было обновлено свыше 8,5 км ведущей к селу Покровка трассы.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что делегация Хабаровского края во время визита в КНР обсудила перспективы экономического взаимодействия, включая развитие острова Большой Уссурийский. В ходе первой встречи, состоявшейся в Харбине, представители Хэйлунцзяна и администрации Хабаровского края рассмотрели возможность последовательного открытия пограничного пункта на Большом Уссурийском. Предполагается, что он начнет функционировать к концу 2027 года.