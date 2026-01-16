«Был лучшим дядей для своих племянников»: в Башкирии похоронили 50-летнего контрактника

— По словам близких, Алексей Анатольевич был веселым и жизнерадостным человеком, никогда никому не отказывал в помощи. Был надежной опорой и поддержкой для своей семьи. Лучшим дядей для своих племянников. Увлекался рыбалкой, был заядлым хоккейным болельщиком. Приносим искренние, глубокие соболезнования всем родным и близким Алексея Анатольевича, — заявили в администрации Белорецкого района.