Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Был лучшим дядей для своих племянников»: в Башкирии похоронили 50-летнего контрактника

В Башкирии похоронили погибшего на СВО контрактника.

В башкирском городе Белорецке прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Алексеем Квашниным. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.

Алексей Анатольевич родился в 1975 году в Белорецке, учился в школе № 17, потом ушел в армию, служил во внутренних войсках. После дембеля работал охранником, состоял в Белорецком казачестве.

В мае 2023 года подписал контракт с Министерством Обороны России и отправился добровольцем в зону СВО. Служил в мотострелковой дивизии. Получил ранение, но после реабилитации вернулся в строй. Был награжден медалью «За отвагу». В прошлом месяце мужчина погиб.

— По словам близких, Алексей Анатольевич был веселым и жизнерадостным человеком, никогда никому не отказывал в помощи. Был надежной опорой и поддержкой для своей семьи. Лучшим дядей для своих племянников. Увлекался рыбалкой, был заядлым хоккейным болельщиком. Приносим искренние, глубокие соболезнования всем родным и близким Алексея Анатольевича, — заявили в администрации Белорецкого района.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.