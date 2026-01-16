«Был лучшим дядей для своих племянников»: в Башкирии похоронили 50-летнего контрактника

В башкирском городе Белорецке прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Алексеем Квашниным. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.
Алексей Анатольевич родился в 1975 году в Белорецке, учился в школе № 17, потом ушел в армию, служил во внутренних войсках. После дембеля работал охранником, состоял в Белорецком казачестве.
В мае 2023 года подписал контракт с Министерством Обороны России и отправился добровольцем в зону СВО. Служил в мотострелковой дивизии. Получил ранение, но после реабилитации вернулся в строй. Был награжден медалью «За отвагу». В прошлом месяце мужчина погиб.
— По словам близких, Алексей Анатольевич был веселым и жизнерадостным человеком, никогда никому не отказывал в помощи. Был надежной опорой и поддержкой для своей семьи. Лучшим дядей для своих племянников. Увлекался рыбалкой, был заядлым хоккейным болельщиком. Приносим искренние, глубокие соболезнования всем родным и близким Алексея Анатольевича, — заявили в администрации Белорецкого района.
