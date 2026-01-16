Украинцы начали жарить кирпичи: житель Киева рассказал зачем

На Украине наблюдается повсеместное отключение электричества. Жители Киева начали согреваться классическими способами. Они используют сковороду, песок и камни. Как заметил военный корреспондент Дмитрий Стешин, киевляне «жарят кирпичи». Соответствующий пост он опубликовал в Telegram-канале.
Военкор ответил на публикацию жителя Киева, который продемонстрировал способ борьбы с отсутствием отопления в квартире. Пользователь пояснил, что такая мера сейчас применима только для газовых плит.
«В Киеве жарят кирпичи», — отреагировал Дмитрий Стешин.
МИД Украины вновь готовит заседание формата «Энергетический Рамштайн». Его созывают, так как государство намерено вновь просить о расширении объемов поддержки.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Москва не наносит ударов по социальным объектам. Целями ВС РФ являются военные и околовоенные объекты.