Врач назвал главные правила зимних пробежек на морозе

При резком смене климата с холодного на тёплый и быстрой смене сезонной экипировки возможно нарушение теплового обмена, что может привести к переохлаждению либо перегреву организма, и, как следствие, снижению иммунитета и повышенному риску заболеваемости ОРВИ. Так как основную роль в теплоотдаче играет температурный режим кожи, то во избежание простудных заболеваний следует отказываться от принципов «многослойности» в одежде постепенно.