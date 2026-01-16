Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач назвал главные правила зимних пробежек на морозе

Для многих наступившие морозы — не повод отказываться от привычных занятий спортом на улице. Но, чтобы это не навредило здоровью, необходимо соблюдать ряд правил. Как одеваться, выходя на пробежку зимой и чего нельзя делать, рассказал Life.ru врач службы скорой помощи сети клиник «Будь Здоров» Евгений Шаройко.

При резком смене климата с холодного на тёплый и быстрой смене сезонной экипировки возможно нарушение теплового обмена, что может привести к переохлаждению либо перегреву организма, и, как следствие, снижению иммунитета и повышенному риску заболеваемости ОРВИ. Так как основную роль в теплоотдаче играет температурный режим кожи, то во избежание простудных заболеваний следует отказываться от принципов «многослойности» в одежде постепенно.

Евгений Шаройко.

Врач службы скорой помощи сети клиник «Будь Здоров».

Существует негласное правило одеваться на пробежку на 10 градусов холоднее, чем показывает градусник. Чтобы избежать перегрева организма, в более тёплую погоду можно не надевать термобельё. Достаточно длинных тайтсов, спортивной кофты и непродуваемой ветровки.

Зимой очень важно защищать все части тела во время бега. Необходимо надевать шапку, перчатки, длинные носки, чтобы избежать переохлаждения ахиллова сухожилия. В целях безопасности лучше отдавать предпочтение спортивным синтетическим шапкам, чем меховым наушникам, так как они лишают возможности бегуна адекватно воспринимать окружающую обстановку и процесс тренировки, предупредил врач. В более тёплый весенний период шапку можно заменить спортивным баффом.

Кстати, зима — самое время провести романтическое свидание на катке. Однако тренер по фигурному катанию советует не крутить пируэты. Как не ударить в лёд лицом во время свидания на катке, читайте в материале Life.ru.

Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.