Врач назвал главные правила зимних пробежек на морозе

При резком смене климата с холодного на тёплый и быстрой смене сезонной экипировки возможно нарушение теплового обмена, что может привести к переохлаждению либо перегреву организма, и, как следствие, снижению иммунитета и повышенному риску заболеваемости ОРВИ. Так как основную роль в теплоотдаче играет температурный режим кожи, то во избежание простудных заболеваний следует отказываться от принципов «многослойности» в одежде постепенно.
Евгений Шаройко.
Врач службы скорой помощи сети клиник «Будь Здоров».
Существует негласное правило одеваться на пробежку на 10 градусов холоднее, чем показывает градусник. Чтобы избежать перегрева организма, в более тёплую погоду можно не надевать термобельё. Достаточно длинных тайтсов, спортивной кофты и непродуваемой ветровки.
Зимой очень важно защищать все части тела во время бега. Необходимо надевать шапку, перчатки, длинные носки, чтобы избежать переохлаждения ахиллова сухожилия. В целях безопасности лучше отдавать предпочтение спортивным синтетическим шапкам, чем меховым наушникам, так как они лишают возможности бегуна адекватно воспринимать окружающую обстановку и процесс тренировки, предупредил врач. В более тёплый весенний период шапку можно заменить спортивным баффом.
Кстати, зима — самое время провести романтическое свидание на катке. Однако тренер по фигурному катанию советует не крутить пируэты. Как не ударить в лёд лицом во время свидания на катке, читайте в материале Life.ru.
Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.