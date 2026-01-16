Мамы-студентки в Хабаровском крае ежемесячно получат выплату на детей

Новые меры поддержки семей с детьми, предложенные губернатором Дмитрием Демешиным, единогласно поддержали члены постоянного комитета по вопросам социальной политики Законодательной думы Хабаровского края.
Глава краевого правительства предложил внести поправки в региональный закон о поддержке семей с детьми. Они предусматривают, что студентки и учащиеся колледжей, которые учатся очно, смогут получать ежемесячную выплату при рождении ребёнка в течение всего срока учёбы, но не дольше, чем до трёхлетия малыша, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Это еще один стимул студенткам становиться мамами. В крае уже действует единовременная выплата в 100 тысяч рублей для студенток, решивших родить ребенка без отрыва от учебы.
В 2025 году её получили 107 молодых семей.
Размер выплаты приравнивается к прожиточному минимуму для трудоспособного населения в крае. В 2026 году он определен в 25 186 рублей. Сумма будет обновляться каждый год.
Для решения демографической проблемы с 1 января 2026 года в крае планируется еще одна новая выплата в 300 тысяч рублей. Ее смогут получить женщины до 35 лет включительно, которые родят пятого или последующего ребенка.
Главное условие — и мама, и ребенок должны быть жителями Хабаровского края, проживать здесь не менее трех лет до рождения ребенка. Ну и, конечно, дети, в связи с появлением на свет которых назначается выплата, должны быть гражданами России с момента рождения.
Заявления на выплаты можно подать через МФЦ или портал «Госуслуги».