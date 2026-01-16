В Омской области в 2025 году закрыли четыре сельские школы

Изменения коснулись следующих учебных заведений: Бас-Агашская школа в Русско-Полянском районе, Кириллинская — в Тарском, Александровская — в Тевризском, а также Слободчиковская — в Усть-Ишимском районе. Все школы были присоединены к более крупным образовательным организациям.