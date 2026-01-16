Ричмонд
В Омской области в 2025 году закрыли четыре сельские школы

Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Источник: Om1 Омск

В течение 2025 года в Омской области прошла реорганизация четырёх сельских школ. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Изменения коснулись следующих учебных заведений: Бас-Агашская школа в Русско-Полянском районе, Кириллинская — в Тарском, Александровская — в Тевризском, а также Слободчиковская — в Усть-Ишимском районе. Все школы были присоединены к более крупным образовательным организациям.

В министерстве пояснили, что основанием для принятия решений стало значительное снижение численности учащихся в указанных учреждениях. После завершения работы школы организуется подвоз детей в другие учебные заведения, сообщает ngs55.ru.

Также отмечается, что вопрос реорганизации не рассматривается без предварительного обсуждения с жителями. Такие темы обсуждаются в рамках комплектования образовательных учреждений на новый учебный год.