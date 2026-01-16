Ричмонд
Капитальный ремонт аэродрома Усть-Кута продлится до 2028 года

В планах отремонтировать искусственную взлетно-посадочную полосу, рулежную дорожку, перрон.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Капитальный ремонт аэродрома Усть-Кута продлится до 2028 года. Проект получил одобрение Главгосэкспертизы России. Как стало известно КП-Иркутск из социальных сетей администрации гражданских аэропортов, в планах у специалистов отремонтировать искусственную взлетно-посадочную полосу, рулежную дорожку, перрон и светосигнальную систему огней малой интенсивности.

— Объем работ по капитальному ремонту аэродромных покрытий оценивается в 152 760 квадратных метров, — уточняется в сообщении.

Капитальный ремонт аэродромной инфраструктуры аэропорта «Усть-Кут» начнется в этом году после определения подрядчика. Строительные работы планируется завершить в 2028 году.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что 68 пунктов обогрева и питания откроют на дорогах Приангарья из-за морозов.