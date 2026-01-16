Капитальный ремонт аэродрома Усть-Кута продлится до 2028 года. Проект получил одобрение Главгосэкспертизы России. Как стало известно КП-Иркутск из социальных сетей администрации гражданских аэропортов, в планах у специалистов отремонтировать искусственную взлетно-посадочную полосу, рулежную дорожку, перрон и светосигнальную систему огней малой интенсивности.