Капитальный ремонт аэродрома Усть-Кута продлится до 2028 года. Проект получил одобрение Главгосэкспертизы России. Как стало известно КП-Иркутск из социальных сетей администрации гражданских аэропортов, в планах у специалистов отремонтировать искусственную взлетно-посадочную полосу, рулежную дорожку, перрон и светосигнальную систему огней малой интенсивности.
— Объем работ по капитальному ремонту аэродромных покрытий оценивается в 152 760 квадратных метров, — уточняется в сообщении.
Капитальный ремонт аэродромной инфраструктуры аэропорта «Усть-Кут» начнется в этом году после определения подрядчика. Строительные работы планируется завершить в 2028 году.
