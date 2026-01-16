В подозрительном прицепе возле магазина в Бердске не обнаружили ничего опасного

Росгвардия напоминает, что ни в коем случае нельзя взаимодействовать с подозрительными предметами. В случае обнаружения снаряда, мины, гранаты или других потенциально опасных предметов, необходимо сразу же сообщить в полицию и держаться на расстоянии от возможной опасности.