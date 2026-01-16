В подозрительном прицепе возле магазина в Бердске не обнаружили ничего опасного

15 января полиция оцепила территорию вокруг брошенного прицепа от фуры возле строительного гипермаркета на ул. Барнаульская, 19. По сообщению, поступившему в Росгвардию, в прицепе находились какие-то подозрительные ящики с содержимым.
Покупателей эвакуировали (интересно, что сотрудников гипермаркета эвакуировать не стали), на место вызвали специалистов. Инженерно-техническая группа ОМОН региональной Росгвардии исследовали прицеп и заявили, что ничего страшного в нём нет.
«Взрывоопасных предметов или взрывчатых веществ не обнаружено», — гласит официальное заключение специалистов.
Росгвардия напоминает, что ни в коем случае нельзя взаимодействовать с подозрительными предметами. В случае обнаружения снаряда, мины, гранаты или других потенциально опасных предметов, необходимо сразу же сообщить в полицию и держаться на расстоянии от возможной опасности.
Марина Злобина