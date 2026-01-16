Непогода в Атырау повлияла на расписание рейсов Air Astana

Сейчас в Атырау наблюдаются сложные метеоусловия. По данным синоптиков, в городе пасмурно, идет небольшой снег. Температура воздуха опустилась до −6°C, однако из-за ветра ощущаемая температура достигает −13°C. Именно осадки при минусовой температуре привели к обледенению полосы.