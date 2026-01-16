Ричмонд
Непогода в Атырау повлияла на расписание рейсов Air Astana

Авиакомпания Air Astana сообщила о вынужденном изменении расписания полетов в Атырау. Все вечерние рейсы, запланированные на 15 января, перенесены на сегодня, 16 января.

Источник: Курсив

Причиной сбоя стало состояние аэродрома: на взлетно-посадочной полосе зафиксирован низкий коэффициент сцепления, что делает посадку и взлет небезопасными.

Изменения коснулись ключевых внутренних и международных маршрутов:

КС 983/984: Астана — Атырау — Астана; КС 885: Алматы — Атырау; КС 878: Атырау — Алматы.

Кроме того, международный рейс КС 904 сообщением Амстердам — Атырау не смог приземлиться в пункте назначения и был перенаправлен на запасной аэродром в Актау.

Сейчас в Атырау наблюдаются сложные метеоусловия. По данным синоптиков, в городе пасмурно, идет небольшой снег. Температура воздуха опустилась до −6°C, однако из-за ветра ощущаемая температура достигает −13°C. Именно осадки при минусовой температуре привели к обледенению полосы.

Что делать пассажирам.

В авиакомпании сообщили, что пассажирам задержанных рейсов предоставляются напитки и питание. Путешественникам настоятельно рекомендуют проверять актуальный статус своих вылетов в мобильном приложении или на официальном сайте Air Astana перед выездом в аэропорт.

Ранее авиакомпания Air Astana объявила об изменениях в маршрутах некоторых регулярных и чартерных рейсов из-за временного закрытия воздушного пространства Ирана.