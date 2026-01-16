Губернатор и прокурор Ростовской области обсудили наболевшие проблемы дончан

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и прокурор Ростовской области Роман Прасков обсудили жалобы жителей региона. Об этом говорится на сайте донского правительства.
Одна из проблем, которая волнует людей — состояние многоквартирного дома в городе Гуково на улице Кооперативной, 3. В 2019 году его признали аварийным, а в 2025-м — грозящим обрушением. Расселение семей планировалось провести в два этапа — в 2026—2027 годах. Однако губернатор поставил задачу сделать это до конца нынешнего года.
Другой острый вопрос связан с перебоями воды в поселке Самбек города Новошахтинска. Как доложила министр ЖКХ области Антонина Пшеничная, в прошлом году к новому водоводу были подключены 138 абонентов по пяти улицам. В этом году подключат еще 23 улицы.
Жители поселка Опенки в Пролетарском сельском районе пожаловались на аварийную плотину, по которой проходит дорога между населенными пунктами. Глава минприроды региона Алла Кушнарева сообщила, что на ее ремонт потребуется 71 млн рублей. Получить эту сумму планируется в виде субвенций из федерального бюджета.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.