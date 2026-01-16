Губернатор и прокурор Ростовской области обсудили наболевшие проблемы дончан

Одна из проблем, которая волнует людей — состояние многоквартирного дома в городе Гуково на улице Кооперативной, 3. В 2019 году его признали аварийным, а в 2025-м — грозящим обрушением. Расселение семей планировалось провести в два этапа — в 2026—2027 годах. Однако губернатор поставил задачу сделать это до конца нынешнего года.