Кнутов: удары новых супердронов РФ с ракетами вызвали панику командиров ВСУ

ВСУ пожаловались на применение российскими военными дронов с ракетами. Кнутов раскрыл, почему «Герани» привели в ужас противника.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины боятся приближаться к российским дронам «Герань» с ракетами на борту, они вызывают у них ужас. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Ранее украинские военные пожаловались, что ВС РФ стали регулярно применять ударные беспилотники «Герань» с ракетами класса «воздух-воздух» на борту.

«Противник опасается близко подходить к нашим дронам, понимая, что по нему, при обнаружении, может быть нанесен удар ракетой. Это ухудшает возможности украинской авиации в борьбе с нашими беспилотниками и крылатыми ракетами», — пояснил Кнутов.

Ранее портал INews писал, что Киев в шоке от ударов по объектам ВСУ новых российских дронов «Герань-4» и «Герань-5».

Однако российские официальные лица пока не комментировали эту информацию, подтверждения существования модификаций — нет.