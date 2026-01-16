В Красноярске на Крещение обустроят четыре купели несмотря на морозы

Купели разместят в трёх традиционных точках и одной новой — в посёлке Берёзовка, который с 2025 года входит в городской округ Красноярск. На набережной Енисея (улица Дубровинского, 45а), у Никольского храма (улица Коммунальная, 26г), у храма Воскресения Христова в Солнечном (улица Светлова, 7) на территории стадиона «Ротор». Четвёртая купель появится на территории Свято‑Введенского храма в Берёзовке (улица Центральная, 11).