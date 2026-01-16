Ричмонд
Движение трамваев № 13 в Новосибирске остановилось из-за застрявшей фуры

В районе Речного вокзала скопились трамваи, пассажиры сообщают о серьезной задержке движения.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске утром возникли проблемы с движением трамваев № 13. В районе Речного вокзала остановились около восьми вагонов, следует из сообщений горожан. Пассажиры жалуются на длительное ожидание и отсутствие движения по маршруту.

Как пишут пользователи сервиса 2ГИС, причиной затора стала фура, которая попыталась развернуться прямо на трамвайных путях. «Фура решила развернуться на трамвайных путях и застряла», — сообщают очевидцы в комментариях. В результате движение трамваев оказалось полностью заблокировано.

Официальной информации о времени восстановления движения на данный момент не поступало. Пассажирам рекомендуют учитывать ситуацию при планировании маршрута.