Движение трамваев № 13 в Новосибирске остановилось из-за застрявшей фуры

В Новосибирске утром возникли проблемы с движением трамваев № 13. В районе Речного вокзала остановились около восьми вагонов, следует из сообщений горожан. Пассажиры жалуются на длительное ожидание и отсутствие движения по маршруту.
Как пишут пользователи сервиса 2ГИС, причиной затора стала фура, которая попыталась развернуться прямо на трамвайных путях. «Фура решила развернуться на трамвайных путях и застряла», — сообщают очевидцы в комментариях. В результате движение трамваев оказалось полностью заблокировано.
Официальной информации о времени восстановления движения на данный момент не поступало. Пассажирам рекомендуют учитывать ситуацию при планировании маршрута.