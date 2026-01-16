«Дети боятся ходить в школу»: родители из Новосибирска обратились в программу «Мужское / Женское»

Представитель родительского комитета Евгения, рассказала, что четвероклассники, включая её дочь, не хотят ходить в школу из-за систематических актов агрессии со стороны 12-летнего одноклассника. Он старше других детей в классе, так как дважды оставался на второй год.
Мальчик, по словам родителей и детей, приносил в школу травматическое оружие, избивал сверстников, угрожал канцелярским ножом. Долгое время ребята скрывали происходящее, отмалчиваясь и придумывая ложные предлоги, чтобы не ходить на занятия. Атмосфера страха достигла такого накала, что школьники договаривались сбиваться в группы для собственной безопасности, избегая любых контактов с обидчиком наедине.
Один из инцидентов привёл к серьёзной травме — девочка получила перелом после того, как мальчик поставил ей подножку на лестнице. Мать ребёнка-агрессора, Юлия, которая воспитывает четырёх сыновей, инцидент проигнорировала и обвинения отрицает. Она утверждает, что её сына травят из-за возраста и роста. При этом, по словам местных жителей, она игнорирует рекомендации педагогов и медиков о необходимости специального обучения для своих детей. Семья Юли состоит на учёте в ПДН, а ещё один её сын, которому десть лет, был дважды направлен в центр временного содержания за совершение краж и поджоги.
Учителя признают, что работать с детьми сложно, но не могут повлиять на ситуацию, так как юридическая ответственность за здоровье полностью лежит на матери. Теперь жители опасаются, что трое братьев могут в будущем совершить нечто более серьёзное.
Ранее Сиб.фм писал о том, что психолог объяснила, как родителям следует реагировать на случаи травли в школе.