«Дети боятся ходить в школу»: родители из Новосибирска обратились в программу «Мужское / Женское»

Один из инцидентов привёл к серьёзной травме — девочка получила перелом после того, как мальчик поставил ей подножку на лестнице. Мать ребёнка-агрессора, Юлия, которая воспитывает четырёх сыновей, инцидент проигнорировала и обвинения отрицает. Она утверждает, что её сына травят из-за возраста и роста. При этом, по словам местных жителей, она игнорирует рекомендации педагогов и медиков о необходимости специального обучения для своих детей. Семья Юли состоит на учёте в ПДН, а ещё один её сын, которому десть лет, был дважды направлен в центр временного содержания за совершение краж и поджоги.