В Хабаровске начал работу новый автобусный маршрут № 20

В Хабаровске был запущен новый автобусный маршрут № 20, который свяжет Железнодорожный вокзал и Индустриальный парк. Это решение направлено на улучшение транспортной доступности для жителей отдаленных районов города. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Автобус будет следовать по улице Ленинградской, проспекту 60-летия Октября и улице Промывочной. Отправления от Железнодорожного вокзала запланированы на 07:13, 08:45, 10:40, 12:12, 13:44, 15:16, 17:10, 18:42, 20:09 и 21:36. Обратные рейсы от остановки «Индустриальный парк» будут выполняться в 06:28, 07:55, 09:27, 11:22, 12:54, 14:26, 15:58, 17:52, 19:24 и 20:51.
Маршрут включен в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок. Актуальную информацию о движении общественного транспорта можно получить через приложение «Go2bus», на сайте «Транспорт27.рф» или по круглосуточному телефону диспетчерской службы 45−00−56.