В Хабаровске начал работу новый автобусный маршрут № 20

Автобус будет следовать по улице Ленинградской, проспекту 60-летия Октября и улице Промывочной. Отправления от Железнодорожного вокзала запланированы на 07:13, 08:45, 10:40, 12:12, 13:44, 15:16, 17:10, 18:42, 20:09 и 21:36. Обратные рейсы от остановки «Индустриальный парк» будут выполняться в 06:28, 07:55, 09:27, 11:22, 12:54, 14:26, 15:58, 17:52, 19:24 и 20:51.