Работника локомотивного депо в Новосибирской области обвинили в мошенничестве

Железнодорожник предоставил подложные документы о проживании в арендованной квартире и получил возмещение средств.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирской области в суд направлено уголовное дело в отношении работника локомотивного депо Карасук. Его обвиняют в мошенничестве при получении командировочных выплат. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным следствия, в 2025 году сотрудник депо вернулся из служебной командировки и предоставил в отдел кадров документы об оплате проживания в съёмной квартире. Как установили правоохранительные органы, представленные бумаги оказались подложными.

«В результате мошеннических действий ему произведено возмещение командировочных расходов в сумме 450 тыс. рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению», — уточнили в ведомстве.

Обвинительное заключение утверждено, уголовное дело направлено в Карасукский районный суд Новосибирской области. Материалы будут рассмотрены по существу.