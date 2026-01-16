Специалист объяснила, как готовить еду с минимальными потерями полезных веществ

Чтобы получить от еды максимум пользы, врач-диетолог Наталья Мизинова рекомендует готовить ее на пару, варить, тушить или запекать без образования корочки. В беседе с NEWS.ru она подчеркнула, что это помогает сохранить витамины и микроэлементы. А вот жарка может нанести вред организму.
— Правильная термическая обработка пищи может сделать ее легкой для усвоения организмом. Однако, когда речь идет о жарке на высоких температурах с использованием масла и образованием корочки, существует риск неправильного изменения структуры жиров, — прокомментировала врач.
Поэтому чтобы еда была полезнее, лучше всего ее варить, тушить, запекать без корочки или готовить на пару.
