Специалист объяснила, как готовить еду с минимальными потерями полезных веществ

Чтобы получить от еды максимум пользы, врач-диетолог Наталья Мизинова рекомендует готовить ее на пару, варить, тушить или запекать без образования корочки. В беседе с NEWS.ru она подчеркнула, что это помогает сохранить витамины и микроэлементы. А вот жарка может нанести вред организму.