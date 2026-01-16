Иркутян призвали не пить воду из прорубей и водоемов на Крещение

«Во избежание переохлаждения откажитесь от купания в холодной воде, так как это может спровоцировать серьёзные заболевания. Зимнее плавание противопоказано при заболеваниях сердечно-сосудистой, мочеполовой, центральной нервной системы, органов дыхания и других», — отметили в Роспотребнадзоре.