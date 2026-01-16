Ричмонд
Иркутян призвали не пить воду из прорубей и водоемов на Крещение

Жителям Иркутска напомнили о правилах безопасности в воде в преддверии Крещения.

Источник: Аргументы и факты

Жителям Иркутска напомнили о правилах безопасности в воде в преддверии Крещения. Об этом сообщили региональном Роспотребнадзоре.

Для проведения религиозных обрядов следует выбирать только официально оборудованные места, где за безопасностью наблюдают сотрудники спасательных и медицинских служб.

Пить воду из прорубей и водоемов настоятельно не рекомендуется. Для церковных обрядов следует использовать воду из централизированной системы водоснабжения.

Купание в воде, не соответствующей гигиеническим требованиям, может привести к инфекционным заболеваниям, в том числе острым кишечным инфекциям.

«Во избежание переохлаждения откажитесь от купания в холодной воде, так как это может спровоцировать серьёзные заболевания. Зимнее плавание противопоказано при заболеваниях сердечно-сосудистой, мочеполовой, центральной нервной системы, органов дыхания и других», — отметили в Роспотребнадзоре.

Не рекомендуется окунаться в прорубь беременным женщинам, детям и пожилым людям. Лицам в состоянии алкогольного опьянения погружаться в холодную воду запрещено.

Ранее мы писали о том, какая погода будет на Крещение 2026 в Иркутске и где оборудовали иордань.