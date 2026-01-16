Енисеец угрожал ружьем продавщице и сам сообщил об этом в полицию

«Мужчина сам позвонил в полицию и заявил, что, имея при себе ружье, прямо сейчас угрожает женщине-продавцу. В магазин незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, сотрудники задержали злоумышленника на месте преступления. Им оказался ранее не судимый местный житель, который в состоянии опьянения пришел в магазин и, угрожая ружьем продавцу, потребовал алкогольную продукцию. Мужчина не оказывал сопротивления и добровольно выдал полицейским гладкоствольное ружье и три самозарядных патрона, которыми владел незаконно».