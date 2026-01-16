Енисеец угрожал ружьем продавщице и сам сообщил об этом в полицию

Случай произошел 12 января. Сегодня в ГУ МВД рассказали подробности:
«Мужчина сам позвонил в полицию и заявил, что, имея при себе ружье, прямо сейчас угрожает женщине-продавцу. В магазин незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, сотрудники задержали злоумышленника на месте преступления. Им оказался ранее не судимый местный житель, который в состоянии опьянения пришел в магазин и, угрожая ружьем продавцу, потребовал алкогольную продукцию. Мужчина не оказывал сопротивления и добровольно выдал полицейским гладкоствольное ружье и три самозарядных патрона, которыми владел незаконно».
Также в ходе обыска в квартире фигуранта изъяли 5 банок с порохом, 8 патронов и 16 гильз, которые направлены на баллистическую экспертизу.
В отношении мужчины возбудили сразу три уголовных дела: по ч. 1 ст. 162 УК РФ «Разбой», ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство» и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ». В настоящее время он заключен под стражу.