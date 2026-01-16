Омский охотник поехал за волком, но пристрелил двух косуль

В ОМВД России по Крутинскому району обратился охотинспектор и сообщил, что он обнаружил место забоя дикого животного. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила следы снегохода. Именно по ним полицейские и дошли к одному из домовладений в деревне Салтаим. В гостях у местных жителей находился 38-летний омич, который не стал скрывать факта своей незаконной охоты. Он рассказал следователю, что приехал законно поохотиться на волка. Однако, увидев у леса двух косуль не сдержался, и осуществил их отстрел. Дознавателем ОМВД России по Крутинскому району возбуждено уголовное статье «Незаконная охота». Ущерб, причиненный лесному фонду Омской области, составил 80 000 рублей.