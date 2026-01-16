В Россию вернулась гражданка РФ, которую в 2011 году приговорили к смертной казни в КНР: она попыталась провезти героин

В 2011 году гражданку России Марину Лопатину приговорили к смертной казни. Так распорядился суд в Китае. Женщину поймали при попытке провоза двух килограммов героина. В настоящий момент Марина Лопатина депортирована в Россию. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на материалы дела.
Осужденная продолжит отбывать наказание в России. Ей вынесен приговор по статье о контрабанде наркотиков. Россиянка попыталась провезти героин из китайского административного района Макао в материковую часть страны, говорится в материалах.
Позже Марине Лопатиной смягчили приговор. Отмечается, что его ограничили 25-ю годами лишения свободы. Российский суд признал приговор. Однако правоохранители назначили женщине 12 лет колонии общего режима.
