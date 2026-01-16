В Россию вернулась гражданка РФ, которую в 2011 году приговорили к смертной казни в КНР: она попыталась провезти героин

В 2011 году гражданку России Марину Лопатину приговорили к смертной казни. Так распорядился суд в Китае. Женщину поймали при попытке провоза двух килограммов героина. В настоящий момент Марина Лопатина депортирована в Россию. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на материалы дела.