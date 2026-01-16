Россиянку, которую приговорили в Китае к смертной казни, вернули на родину

Российский суд признал законность и обоснованность приговора, вынесенного китайской судебной инстанцией, и, применив нормы отечественного уголовного законодательства, квалифицировал содеянное по ранее действовавшей статье 188 Уголовного кодекса РФ, которая в настоящее время утратила силу. Лопатиной было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима, при этом на территории России ей предстоит провести еще шесть лет, шесть месяцев и 24 дня.