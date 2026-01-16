Ричмонд
Россиянку, которую приговорили в Китае к смертной казни, вернули на родину

Гражданка России Марина Лопатина, приговоренная в 2011 году в Китае к смертной казни за контрабанду наркотиков, передана Российской Федерации для дальнейшего отбывания наказания. Об этом говорится в судебных документах.

Россиянку в Китае ждала смерть, однако она будет отбывать наказание в России.

Лопатина дала письменное согласие о дальнейшем отбывании наказания на родине, также в деле имеется согласие обоих государств о передаче и приеме осужденной. Эта информация следует из судебных документов. Их приводит РИА Новости.

Российский суд признал законность и обоснованность приговора, вынесенного китайской судебной инстанцией, и, применив нормы отечественного уголовного законодательства, квалифицировал содеянное по ранее действовавшей статье 188 Уголовного кодекса РФ, которая в настоящее время утратила силу. Лопатиной было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима, при этом на территории России ей предстоит провести еще шесть лет, шесть месяцев и 24 дня.

В 2011 году, суд города Чжухай признал уроженку Хабаровска Лопатину виновной в контрабанде наркотиков и назначил ей смертную казнь с двухлетней отсрочкой исполнения приговора. По данным следствия, она пыталась вывезти два килограмма героина с территории специального административного района Макао в материковый Китай.