Каждое пятое ДТП в Новосибирской области происходит на перекрёстках

В 2025 году на дорогах Новосибирской области произошло свыше 2 880 ДТП — это на 7% больше, чем годом ранее.

Источник: Госавтоинспекция Новосибирской области

В этих авариях погибли 291 человек, ещё около 3 500 получили травмы. И почти 90% происшествий случились из-за грубых нарушений ПДД. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Самые частые причины — как из учебника безответственности: — 438 раз водители не сбавили скорость под условия дороги, — 512 раз проигнорировали правила проезда перекрёстков, — 333 раза выехали на встречку, — 247 раз не оставили безопасную дистанцию.

Особую тревогу вызывает рост числа ДТП с участием детей: в 2025 году их было 534. 16 ребят погибли — и более половины из них были просто пассажирами, которых перевозили без детских кресел или ремней.