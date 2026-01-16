Один из победителей «Новогоднего миллиарда» вышел на связь с организаторами

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Один из четырех лотерейных мультимиллионеров «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» вышел на связь с организаторами и оформляет документы для выигрыша, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей «Столото».
Там напомнили, что в нынешнем новогоднем розыгрыше впервые главный приз — миллиард рублей — поделили между собой три человека. Кроме того, был разыгран один из крупнейших призов в истории новогодней лотереи — 100 миллионов рублей.
«Первый из четырех лотерейных мультимиллионеров “Новогоднего миллиарда” от “Русского лото”, участница из Свердловской области, выигравшая 333 333 333 рубля, 15 января лично обратился в лотерейный центр для оформления выигрыша», — сообщили в компании.
За первые 14 дней января выигрыши оформили 18 из 102 человек или 18% победителей новогодней лотереи с выигрышами свыше одного миллиона рублей.
«Мы искренне поздравляем победителя, которому удалось стать одним из трех счастливчиков, разделивших главный приз “Новогоднего миллиарда”, и ждем остальных мультимиллионеров и миллионеров тиража, которые еще не обратились для оформления выигрыша», — сказала операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.