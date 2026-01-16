В Госдуме хотят освободить от платы за лифт жителей старых домов

В Госдуме предложили освободить от платы за пользование лифтом россиян, проживающих в старых домах. Речь идёт о жилых зданиях, в которых не все жильцы имеют доступ к лифту. С инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов. Соответствующее обращение он направил в адрес главы правительства РФ Михаила Мишустина.
По словам Миронова, он получает обращения от жителей домов, в которых часть квартир выходит в подъезды, не оборудованные лифтами. Эти люди жалуются на то, что им всё равно приходится оплачивать техническое обслуживание и текущей ремонт лифтов. Проблема характерна для Санкт-Петербурга, отметил депутат.
«Нанимателей и собственников помещений, которые по техническим причинам не пользуются лифтом, нужно освободить от платы за техобслуживание лифтов и дифференцированного тарифа при начислении взноса за капремонт. Рассчитываю на поддержку правительства», — цитирует Миронова РИА Новости.
Также в Госдуме предложили установить единый размер ручной клади, независимо от того, какой авиакомпании принадлежит самолёт и независимо от модели самолёта.
Кроме того, в Госдуме предложили повысить заработную плату российским школьным учителям до 200% среднего заработка по региону РФ, в котором работает педагог.