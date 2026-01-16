В Госдуме хотят освободить от платы за лифт жителей старых домов

По словам Миронова, он получает обращения от жителей домов, в которых часть квартир выходит в подъезды, не оборудованные лифтами. Эти люди жалуются на то, что им всё равно приходится оплачивать техническое обслуживание и текущей ремонт лифтов. Проблема характерна для Санкт-Петербурга, отметил депутат.