Кара за удары по мирным городам: командира ВСУ накажут за обстрелы

Командиру 19-й ракетной бригады ВСУ Ростиславу Карпуше, приказавшему нанести удары по Белгороду и области 2 и 9 января, грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Адвокат Дмитрий Аграновский в беседе с aif.ru рассказал, почему боевику не удастся избежать наказания.
Напомним, СК России заочно предъявил обвинение в терактах Ростиславу Карпуше, приказавшему нанести удары по Белгороду и Белгородской области 2 и 9 января. Обстрел был совершен с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS.
Преступные действия, как сообщили в СК, повлекли ранения мирных жителей и прекращение подачи электроэнергии 600 тысячам абонентов.
«Действия командира ВСУ следует квалифицировать по статье 205 части 3 пункта “б” УК РФ, то есть совершение террористического акта, повлекшего причинение смерти одному или более людям. Наказание здесь предусмотрено от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы. Что касается непосредственного исполнения наказания, то я бы обратил внимание на то, что статья 205-я не имеет срока давности преступления. Вполне возможно, что этот командир ВСУ рано или поздно окажется в руках российского правосудия, и тогда наказание будет осуществлено», — отметил эксперт.
Аграновский добавил, что подобные дела получают правовую оценку не только для того, чтобы виновники понесли заслуженное наказание, но и с той целью, чтобы мировая общественность обратила внимание на злодеяния, которые украинские боевики совершили в отношении мирных жителей.
Ранее стало известно, что СК завершил расследование дела об атаке на Ил-76 с военнопленными ВСУ.