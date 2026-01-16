Кара за удары по мирным городам: командира ВСУ накажут за обстрелы

«Действия командира ВСУ следует квалифицировать по статье 205 части 3 пункта “б” УК РФ, то есть совершение террористического акта, повлекшего причинение смерти одному или более людям. Наказание здесь предусмотрено от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы. Что касается непосредственного исполнения наказания, то я бы обратил внимание на то, что статья 205-я не имеет срока давности преступления. Вполне возможно, что этот командир ВСУ рано или поздно окажется в руках российского правосудия, и тогда наказание будет осуществлено», — отметил эксперт.