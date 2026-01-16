Прокуратура Владивостока контролирует тушение пожара в кафе бизнес-центра

Такое внимание со стороны прокуратуры говорит о серьезности произошедшего. Результаты проверки покажут, были ли допущены нарушения, которые привели к пожару, и кто понесет за них ответственность. Вся информация о ходе ликвидации последствий и расследовании будет находиться под постоянным контролем надзорных органов.