Прокуратура Владивостока контролирует тушение пожара в кафе бизнес-центра

Во Владивостоке 16 января произошел пожар в кафе, расположенном в торговом центре на проспекте Красного Знамени. Для координации действий всех экстренных служб на место происшествия немедленно выехал заместитель прокурора Фрунзенского района Андрей Думчиков. Прокуратура взяла на особый контроль как процесс ликвидации возгорания, так и последующую проверку всех обстоятельств инцидента. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Надзорное ведомство намерено тщательно проверить два ключевых аспекта. Во-первых, соблюдались ли в торговом центре все требования пожарной безопасности, которые могли предотвратить или уменьшить последствия пожара. Во-вторых, была ли законной сама деятельность кафе и его размещение в данном здании с точки зрения разрешительных документов.
Такое внимание со стороны прокуратуры говорит о серьезности произошедшего. Результаты проверки покажут, были ли допущены нарушения, которые привели к пожару, и кто понесет за них ответственность. Вся информация о ходе ликвидации последствий и расследовании будет находиться под постоянным контролем надзорных органов.