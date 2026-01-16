Ричмонд
Инвестфонд в США Noble Capital RSD подал иск к РФ на 225,8 миллиарда долларов

Американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD подал иск к Российской Федерации на 225,8 миллиарда долларов. Документ размещен на портале CourtListener.

Согласно иску, компания намерена взыскать некие долги по облигациям времен царской России. Ответчиками в документе указаны РФ, Министерство финансов, Центральный банк и Фонд национального благосостояния.

При этом инвестфонд считает, что данные средства можно взыскать из замороженных активов России.

— Хотя РФ погасила практически все суверенные долги Советского Союза, Россия не смогла и продолжает не погашать суверенные облигации, выпущенные Императорским российским правительством гражданам Соединенных Штатов, — сказано в документе.

Решение по использованию замороженных активов РФ Европой для восстановления Украины еще не принято. Об этом сообщил 28 декабря 2025 года президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Международные резервы России обновили исторический максимум и на 26 декабря 2025 года составили 763,9 миллиарда долларов. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе Банка РФ.

