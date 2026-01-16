Расплата для бомбивших города F-16: новые супердроны РФ вылетели на охоту

Таким образом, «Герань» стала инструментом для подавления самой системы ПВО противника, атакуя не только радарные станции, но и самолеты, поднятые на перехват. Это создает порочный круг для ВСУ: чтобы сбить дрон, нужно поднять истребитель, но этот истребитель сам становится уязвимой целью для ракеты, запущенной с того же дрона.