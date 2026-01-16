Расплата для бомбивших города F-16: новые супердроны РФ вылетели на охоту

В небе над Украиной разворачивается новая, невидимая ранее глазу война. Российские ударные беспилотники «Герань» эволюционировали, превратившись из инструмента для ударов по наземным целям в грозных воздушных охотников.
Военные и эксперты в один голос заявляют: теперь эти дроны несут на борту ракетное вооружение, и это кардинально меняет правила игры.
О том, как «Герани» с ракетами «воздух-воздух» сеют панику среди пилотов ВСУ и угрожают даже новейшим истребителям F-16, — специалисты рассказали aif.ru.
Новая тактика российских беспилотников вызвала ужас у командиров ВСУ.
На постоянной основе начали применяться по территории Украины ударные беспилотники «Герани», оснащенные ракетным вооружением.
Издание «Военная хроника» писало, что украинская сторона фиксирует продолжение использования Россией ракет Р-60, которые устанавливаются на беспилотники типа «Герань», расширяя их боевые возможности.
Результат оказался ошеломляющим для ВСУ. Как заявил военный эксперт Юрий Кнутов в интервью aif.ru, Вооруженные силы Украины боятся приближаться к российским дронам «Герань» с ракетами на борту, они вызывают у них ужас.
Теперь дрону даже не нужно таранить.
Долгое время основным способом применения барражирующих боеприпасов, к которым относят и «Герани», были удары по статичным наземным целям: инфраструктуре, складам, скоплениям техники.
Их перехват был задачей для средств ПВО и, в некоторых случаях, для авиации. Пилоты ВСУ могли относительно безопасно сближаться с дроном и сбивать его из бортового оружия. Теперь эта тактика стала смертельно опасной.
«Противник опасается близко подходить к нашим дронам, понимая, что по нему, при обнаружении, может быть нанесен удар ракетой. Это ухудшает возможности украниской авиации в борьбе с нашими беспилотниками и крылатыми ракетами», — пояснил Юрий Кнутов.
По сути, российские «Герани» превратились в автономные зенитные ракетные комплексы малой дальности, патрулирующие небо. Они не только выполняют свою основную задачу по поражению цели на земле, но и получили мощнейшее средство самообороны и нападения на воздушные цели. Это вынуждает авиацию ВСУ держаться на почтительном расстоянии, снижая эффективность перехвата.
Самолеты НАТО F-16 и Mirage, переданные в ВСУ, под прицелом.
Самым тревожным для Запада и Киева стал тот факт, что модернизированные дроны представляют угрозу даже для современных многоцелевых истребителей.
Российские дроны «Герань», оснащенные ракетами «воздух-воздух», способны уничтожать самолеты ВСУ, включая истребители F-16 и Mirage, подтвердил эксперт Кнутов.
«Ракеты “воздух-воздух” используют для поражения самолетов или вертолетов противника. Наши дроны во время нанесения ответных ударов по территории врага часто атакуют самолеты противовоздушной обороны Украины, в первую очередь, МиГ-27, Су-27, F-16 и французские Mirage. Чтобы защититься от них, мы стали применять дроны “Герань”, на которых установлены ракеты “воздух-воздух”», — сказал Кнутов.
Таким образом, «Герань» стала инструментом для подавления самой системы ПВО противника, атакуя не только радарные станции, но и самолеты, поднятые на перехват. Это создает порочный круг для ВСУ: чтобы сбить дрон, нужно поднять истребитель, но этот истребитель сам становится уязвимой целью для ракеты, запущенной с того же дрона.
От теории к практике: уже сбитые МиГ-29 и Ми-24.
Военный эксперт напомнил, что уже фиксировались случаи, когда один из самолетов противника был поражен дроном «Герань». Например, в 2022 году российский БПЛА уничтожил украинский МиГ-29 в Винницкой области.
Этот инцидент, вероятно, был одной из первых успешных апробаций новой системы. А в конце декабря 2025 года сообщалось об ударе «Герани» по Ми-24, что доказывает эффективность против вертолетов.
Эти реальные боевые потери подтверждают слова экспертов и опасения украинских военных. Дрон, считавшийся относительно простым и дешевым оружием, показал, что может бороться с авиацией, стоимость которой исчисляется десятками и сотнями миллионов долларов.
Игра на опережение: как «Герань» меняет будущее войны в воздухе.
Появление «Гераней» с ракетами «воздух-воздух» — это серьезный шаг в эволюции беспилотной войны. Он демонстрирует несколько ключевых трендов.
Это рост автономности и многофункциональности БПЛА. Один аппарат теперь может вести разведку, поражать наземную цель и сражаться за господство в воздухе.
Снижение риска для своей авиации — задачи, которые раньше требовали рискованных вылетов пилотируемой авиации, теперь могут решать беспилотники.
Также резко увеличивается стоимость конфликта для противника. Теперь для защиты от роя «Гераней» недостаточно зенитно-ракетных комплексов. Требуется сложное взаимодействие ПВО и авиации, что многократно усложняет систему управления и увеличивает расходы.
Ранее украинские военные жаловались, что ВС РФ стали регулярно применять ударные беспилотники «Герань» с ракетами класса «воздух-воздух» на борту. И, судя по всему, эта практика будет только наращиваться.