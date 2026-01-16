Белый дом назвал губернатора Миннесоты Уолца «тампоном»

Администрация США после призыва губернатора Миннесоты Тима Уолца к протестующим фиксировать нарушения закона назвала его «тампоном», а также «жалким неудачником».
«Тампон, вчера ты выступал с обращением ко всему штату, призывая привлекать агентов ICE к ответственности за исполнение закона, так что, возможно, тебе стоит не вмешиваться. Ты — жалкий неудачник и полное позорище», — говорится в сообщении Белого дома в соцсети X*.
Пост опубликован в ответ на видеообращение Уолца.
Напомним, Уолц рассказал жителям штата Миннесота, что они имеют полное право мирно снимать действия агентов ICE. Губернатор призвал всегда иметь при себе телефон. По его словам, следует создать «базу доказательств нарушений» против населения и сохранить материалы для возможного судебного разбирательства.
В январе Министерство внутренней безопасности США заявило о начале крупнейшей иммиграционной операции в Миннесоте, туда направили около тысяч тысяч агентов и офицеров.
Во время операции в Миннеаполис начались беспорядки, погибла одна из участниц.
Ранее сообщалось, что в Миннеаполисе после убийства женщины агентом ICE начались протесты.
