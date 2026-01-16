Непогода перекрыла трассу Алматы — Екатеринбург: 44 человека получили помощь

В Карабалыкском районе в связи с ухудшением погодных условий введены ограничения движения на участке автодороги «Алматы — Екатеринбург» км 318−539 (от п. Карабалык до границы Российской Федерации) для грузового и общественного транспорта с целью недопущения чрезвычайных ситуаций.