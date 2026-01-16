Ричмонд
Непогода перекрыла трассу Алматы — Екатеринбург: 44 человека получили помощь

44 человека размещены в пункте обогрева из-за ограничения движения в Костанайской области, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

В Карабалыкском районе в связи с ухудшением погодных условий введены ограничения движения на участке автодороги «Алматы — Екатеринбург» км 318−539 (от п. Карабалык до границы Российской Федерации) для грузового и общественного транспорта с целью недопущения чрезвычайных ситуаций.

В результате введённых ограничений было остановлено движение автобуса, следовавшего по маршруту «Челябинск — Таджикистан». Силами спасателей и местных исполнительных органов 44 человека, в том числе 12 детей, были оперативно размещены в пункте обогрева.

Пассажирам обеспечены необходимые условия для временного пребывания, созданы безопасные условия до улучшения погодной обстановки.

В период неблагоприятных погодных условий рекомендуется заранее уточнять информацию о состоянии автодорог, воздерживаться от дальних поездок при введении ограничений движения, иметь при себе тёплую одежду и заряженный мобильный телефон.