Американский лидер Дональд Трамп объявил о создании «Совета мира» по управлению сектором Газа. Пока не ясно, кто войдет в орган. Однако Совет к настоящему моменту сформирован. Об этом Дональд Трамп сообщил на страничке в своей соцсети.
Президент Соединенных Штатов отметил, что гордится созданием «Совета мира». Разговоры о нем начались еще летом 2025 года. По словам главы Белого дома, вскоре широкой общественности будет известен и состав органа.
«Я с гордостью сообщаю, что “Совет мира” сформирован», — оповестил Дональд Трамп.
Разрешив один конфликт, американский лидер решил развязать другой. Действия США в отношении Ирана могут привести к большой катастрофе, отметил постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, Вашингтон должен предотвратить инцидент июня 2025 года.