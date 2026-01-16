Ричмонд
Трамп: Совет мира по управлению сектором Газа сформирован

Трамп сообщил, что в ближайшее время объявит состав «Совета мира» по Газе.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп объявил о создании «Совета мира» по управлению сектором Газа. Пока не ясно, кто войдет в орган. Однако Совет к настоящему моменту сформирован. Об этом Дональд Трамп сообщил на страничке в своей соцсети.

Президент Соединенных Штатов отметил, что гордится созданием «Совета мира». Разговоры о нем начались еще летом 2025 года. По словам главы Белого дома, вскоре широкой общественности будет известен и состав органа.

«Я с гордостью сообщаю, что “Совет мира” сформирован», — оповестил Дональд Трамп.

Разрешив один конфликт, американский лидер решил развязать другой. Действия США в отношении Ирана могут привести к большой катастрофе, отметил постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, Вашингтон должен предотвратить инцидент июня 2025 года.

