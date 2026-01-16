В Омской области школа выдала золотую медаль выпускнику с низкими баллами ЕГЭ

Осенью Минобразования Омской области вынесло школе в селе Сосновка Азовского района предостережение. Повод — медаль и аттестат с отличием, выданные выпускнику, который не набрал требуемые баллы ЕГЭ.
По данным регионального министерства, проверка установила, что один из учеников завершил учебный год на все пятёрки, однако результаты Единого государственного экзамена по русскому языку, математике и информатике оказались ниже порога, необходимого для награждения медалью «За особые успехи в учении» и получения аттестата с отличием. Несмотря на это, школа всё-таки оформила выпускнику оба поощрения. Этот факт зафиксирован в предостережении, направленном учреждению.
Напомним, действующие правила требуют, чтобы для золотой медали выпускник сдал ЕГЭ по русскому языку и одному из выбранных предметов не ниже 70 баллов; для «серебра» минимальный порог — 60 баллов (как предусмотрено приказом Минпросвещения РФ). Именно несоответствие этим критериям и стало основанием для претензий надзорных органов.
Тем временем сама школа в Сосновке после новогодних каникул не открылась. В школе возникли проблемы с фундаментом. На время ремонта учебный процесс перераспределили: младшие классы перевели в помещения местного детского сада, старшеклассникам организовали обучение в соседних населённых пунктах.