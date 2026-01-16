В Омской области школа выдала золотую медаль выпускнику с низкими баллами ЕГЭ

По данным регионального министерства, проверка установила, что один из учеников завершил учебный год на все пятёрки, однако результаты Единого государственного экзамена по русскому языку, математике и информатике оказались ниже порога, необходимого для награждения медалью «За особые успехи в учении» и получения аттестата с отличием. Несмотря на это, школа всё-таки оформила выпускнику оба поощрения. Этот факт зафиксирован в предостережении, направленном учреждению.