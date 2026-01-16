Депутат Кошелев рассказал, как многодетным семьям в РФ платить за ЖКХ на 30% меньше

Многодетные семьи в России имеют право получить 30-процентную скидку на оплату услуг ЖКХ. Об этом напомнил первый зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев.
«Ключевой мерой является льгота на оплату услуг ЖКХ. Ее базовый размер, закрепленный на федеральном уровне, составляет не менее 30%, что создает единый минимальный стандарт поддержки по всей стране», — сказал Кошелев РИА Новости, добавив, что в ряде регионов этот коэффициент может быть повышен.
В частности, в Московской области при получении статуса многодетной семья может получить скидку на оплату ЖКХ до 50%.
Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что что семьи, где доход на человека ниже полутора прожиточных минимумов, смогут платить не 13%, а только 7% НДФЛ.