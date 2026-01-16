Депутат Кошелев рассказал, как многодетным семьям в РФ платить за ЖКХ на 30% меньше

«Ключевой мерой является льгота на оплату услуг ЖКХ. Ее базовый размер, закрепленный на федеральном уровне, составляет не менее 30%, что создает единый минимальный стандарт поддержки по всей стране», — сказал Кошелев РИА Новости, добавив, что в ряде регионов этот коэффициент может быть повышен.