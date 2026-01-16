В шести районах Ростовской области отразили воздушную атаку

Погиб один из жителей многоквартирного дома в Левенцовке. В момент атаки он находился дома с семьей. Его жена и ребенок успели выйти в коридор и спастись — они уже получили помощь медиков. Всего в результате атаки пострадали четыре жителя Ростова и Мясниковского района, их доставили в больницу.