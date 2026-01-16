В шести районах Ростовской области отразили воздушную атаку

В Ростовской области 15 и 16 января была отражена воздушная атака. Об этом проинформировал в телеграм-канале Юрий Слюсарь.
— Накануне вечером с 20.30, минувшей ночью и сегодня утром в Ростовской области отражена воздушная атака в шести районах, — говорится в сообщении.
Силы ПВО сбили вражеские дроны в Миллеровском, Морозовском, Милютинском, Чертковском, Шолоховском и Каменском районах.
— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться.
Напомним, что в ночь на 14 января в результате массовой атаки БПЛА на регион в Ростове загорелись здания промышленного предприятия и склада. В доме в Левенцовском микрорайоне были повреждены две квартиры, в других выбило стекла. В поселке Ленинаван в Мясниковском районе повреждения получила кровля частного дома. В СНТ «Факел» сгорели два частных дома.
Погиб один из жителей многоквартирного дома в Левенцовке. В момент атаки он находился дома с семьей. Его жена и ребенок успели выйти в коридор и спастись — они уже получили помощь медиков. Всего в результате атаки пострадали четыре жителя Ростова и Мясниковского района, их доставили в больницу.
