Срежут дверь и оштрафуют: приставы готовы силой войти в квартиру Долиной

«В случае, если Долина все же не передаст в установленный срок ключи, приставы для соблюдения законности и правопорядка пригласят сотрудников полиции из ОВД Хамовники, понятых и прибудут для вскрытия квартиры с соответствующим исполнительным листом. Могут пригласить еще представителя управляющей компании. То, каким образом будут вскрыты двери, будет зависеть от сложности замков и конструкции двери», — сказал Соловьев.