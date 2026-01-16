Срежут дверь и оштрафуют: приставы готовы силой войти в квартиру Долиной

Спор за квартиру народной артистки России Ларисы Долиной вступает в решающую стадию. Если звезда эстрады до 19 января добровольно не освободит спорную московскую квартиру, к ней нагрянут серьезные гости — судебные приставы в сопровождении полиции. Всё может закончиться демонтажом дверей. Пока же певица отдыхает на роскошном курорте в ОАЭ.
Aif.ru разобрался в деталах громкого дела и спросил эксперта, как будет проходить принудительное выселение.
Отдых в ОАЭ вместо освобождения квартиры.
Пока в Москве адвокаты и приставы готовят документы, главная фигурантка исполнительного производства Лариса Долина проводит время на побережье Персидского залива. По информации СМИ, артистка остановилась на элитном острове Саддият в Абу-Даби в пятизвездочном отеле Rixos Premium Saadiyat Island.
Этот курорт предлагает гостям всё для беззаботного отдыха: приватные пляжи, бассейны, спа-процедуры, массажи, теннисные корты и вечеринки с диджеями. Стоимость такого отдыха, по некоторым оценкам, может достигать 1 миллиона рублей. Именно на этот период — до 20 января — и был запланирован отпуск певицы. Однако эти планы напрямую конфликтуют с решением суда и постановлением ФССП.
Пять рабочих дней на сборы: почему срок истекает 19 января.
12 января 2026 года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила исполнительное производство в отношении Ларисы Долиной по заявлению адвоката Полины Лурье. Судебное решение о выселении уже вступило в законную силу, и теперь оно должно быть исполнено в принудительном порядке.
Как пояснила адвокат покупательницы квартиры Светлана Свириденко, у Долиной есть пять рабочих дней для добровольного освобождения жилья. Этот срок истекает 19 января. «Если к установленному сроку певица не вернётся и не освободит квартиру по собственной воле, приставы будут вынуждены прибегнуть к принудительным мерам», — заявила представитель истца.
Таким образом, возвращение Долиной в Россию 20 января уже будет считаться нарушением установленного срока. К этому моменту в её квартире могут уже работать приставы.
Сценарий принудительного выселения: полиция, понятые и болгарка.
Что же ждёт квартиру Ларисы Долиной, если она не передаст ключи? В эксклюзивном комментарии для aif.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев детально описал возможный сценарий действий ФССП.
«В случае, если Долина все же не передаст в установленный срок ключи, приставы для соблюдения законности и правопорядка пригласят сотрудников полиции из ОВД Хамовники, понятых и прибудут для вскрытия квартиры с соответствующим исполнительным листом. Могут пригласить еще представителя управляющей компании. То, каким образом будут вскрыты двери, будет зависеть от сложности замков и конструкции двери», — сказал Соловьев.
Эксперт не исключает самого жёсткого варианта: «Приставы могут либо демонтировать замки, либо срезать двери». Он отметил, что в квартире у публичной персоны вряд ли стоят простые замки: «Там, скорее всего, и двери железные, и замки хорошие». Однако способ вскрытия может быть согласован с новым собственником, который заинтересован в минимальном ущербе.
Кто заплатит за взломанную дверь? Финансовая сторона конфликта.
Важный вопрос, который волнует многих, — кто понесёт расходы, если дверь всё-таки придётся срезать с петель. Иван Соловьев дал однозначный ответ: все издержки лягут на плечи самой Ларисы Долиной.
«Вскрытие замков — это расходы, которые потом Лурье может взыскать с Долиной. Это порча имущества, которая произошла не по вине добросовестного покупателя. К приставам и полиции, которые будут вскрывать замки, претензий не может быть, они исполняют решение суда», — пояснил юрист.
Таким образом, отказ покинуть квартиру добровольно может вылиться для певицы не только в публичный скандал и выселение при участии силовых структур, но и в дополнительные судебные иски о возмещении ущерба. Новые владельцы жилья после получения прав на него смогут подать отдельный иск для компенсации всех затрат, связанных с принудительным вскрытием.
Точка невозврата: что будет дальше.
Сейчас ситуация находится в подвешенном состоянии. Всё зависит от действий Ларисы Долиной. Готова ли она прервать дорогой отдых, чтобы избежать унизительной процедуры? Или принцип и уверенность в своей правоте для неё важнее?
19 января станет днём истины. Если певица не появится в Москве с ключами, запустится необратимый механизм исполнительного производства. Приставы обязаны привести решение суда в исполнение, и их действия будут жёстко регламентированы законом.