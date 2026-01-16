Западня для ВСУ: в Константиновке нашли следы атаковавших Курск бригад

Константиновка в центре военных сводок. По данным военных экспертов, в этом городе, который сейчас находится в полуокружении, могут находиться не просто украинские подразделения, а те самые силы, которые ранее совершали вылазки в Курской области. Это открывает новую страницу в понимании стратегии российского командования на данном направлении.
Кто попал в «котел»? Курские диверсанты в донбасской ловушке.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, в эксклюзивном комментарии для aif.ru сделал интересное заявление. Он не исключил, что в Константиновке могут располагаться подразделения ВСУ, которые ранее атаковали Курскую область.
«Потери противника на курском направлении составили свыше 70 тысяч человек. Киев мог собрать остатки сил, включая наемников, и перебросить их на Донбасс. Это вполне реально», — сказал Дандыкин.
Эта версия объясняет ожесточенность боев за, казалось бы, рядовой город. Получается, что российские войска могут уничтожать или брать в плен те самые формирования, которые представляли прямую угрозу для приграничных российских регионов. Если гипотеза эксперта верна, то операция под Константиновкой — это не просто тактическое наступление, а стратегический ход по ликвидации опытных и опасных кадров противника.
«Сафари в каменных джунглях»: почему Константиновку называют воротами Донбасса.
Константиновка — это не просто точка на карте. Это ключ к крупнейшей урбанизированной агломерации в регионе.
Дандыкин поясняет ее критическую важность: «Константиновка является воротами в Славянско-Краматорскую агломерацию. Поэтому ВСУ будут цепляться за этот город до конца… В районе, где находится Константиновка, с севера на юг идет такая “кишка” на 100 километров, и там все урбанизировано до безобразия».
Именно поэтому бои здесь называют «сафари в каменных джунглях». Уличные бои в плотной городской застройке — самый сложный вид современного боя. Однако, похоже, российское командование нашло способ минимизировать свои потери и максимизировать давление на врага.
Дороги под контролем дронов: как ВС РФ лишили гарнизон ВСУ снабжения.
Самым тяжелым ударом по ВСУ в Константиновке стал полный перехват логистики. Об этом свидетельствуют даже сообщения с украинской стороны. Украинский военнослужащий с позывным Мучной сообщил в своем Telegram-канале, что все логистические маршруты в Константиновке контролируются российскими дронами, из-за чего любое передвижение в городской застройке становится проблемой для ВСУ.
Василий Дандыкин комментирует это как признак серьезного успеха: «Если установлен огневой контроль, работают дроны и другие средства, то, судя по всему, мы берем верх».
Эксперт констатировал, что если у Константиновки действительно нарушена логистика и все дороги в город под контролем ВС РФ, значит, дела у противника совсем плохи на данном направлении. Без подвоза боеприпасов, продовольствия и подкреплений даже самые стойкие подразделения обречены.
Сколько войск осталось у ВСУ в городе?
Оценка численности группировки противника — всегда сложная задача. Дандыкин предлагает реалистичный взгляд, основанный на опыте предыдущих боев: «В самой Константиновке необязательно присутствует большая группировка противника… Бывает, что от бригады после недели боевых действий остается лишь одна треть. Думаю, речь идет о нескольких тысячах человек. Все зависит от того, проводится ли ротация, подводится ли подкрепление».
Учитывая нарушенную логистику, о полноценной ротации или подвозе подкреплений речи, судя по всему, не идет. Это означает, что эти «несколько тысяч» человек оказываются в ловушке, вынужденные расходовать остатки ресурсов.
45% и дальнейший план: что ждет Константиновку и агломерацию.
Командующий группировкой войск «Южная» Сергей Медведев докладывал президенту России Владимиру Путину, что российские силы контролируют до 45% территории Константиновки. Это — серьезный плацдарм для развития успеха.
Василий Дандыкин оптимистично оценивает перспективы: «И, судя по всему, если перекрыли логистику ВСУ, то долго они не продержатся. А это значит, что битва за Донбасс начинается… Думаю, что Константиновку возьмут под контроль до конца зимы».
Однако даже после взятия Константиновки впереди ждут еще более сложные задачи. Главная цель — освобождение Славянска и Краматорска. Эти города, по словам эксперта, готовятся к длительной обороне.
«Славянск и Краматорск — промышленные города с подземными коммуникациями, промышленными сооружениями. И здесь противник очень сильно упрется. Думаю, что бои пройдут, исходя из опыта взятия других населенных пунктов: российские штурмовики будут входить малыми группами после огневого вала, работы беспилотников и артиллерии. Не исключено применение бомб по полторы и три тонны», — подытожил Дандыкин.
Таким образом, битва за Константиновку — это пролог к решающему сражению за всю Славянско-Краматорскую агломерацию. Успех на этом направлении не только лишит противника важного узла обороны, но и, возможно, позволит нанести удар по переброшенным с других фронтов силам ВСУ, включая те, что угрожали российской территории.