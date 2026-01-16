Западня для ВСУ: в Константиновке нашли следы атаковавших Курск бригад

Эта версия объясняет ожесточенность боев за, казалось бы, рядовой город. Получается, что российские войска могут уничтожать или брать в плен те самые формирования, которые представляли прямую угрозу для приграничных российских регионов. Если гипотеза эксперта верна, то операция под Константиновкой — это не просто тактическое наступление, а стратегический ход по ликвидации опытных и опасных кадров противника.