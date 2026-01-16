Из музея Ельцин-центра убрали упоминания иноагентов

С 1 сентября в России вступили в силу новые ограничения для лиц и организаций, внесенных в реестр иностранных агентов. Им полностью запрещено заниматься образовательной и просветительской деятельностью на всей территории страны, независимо от возраста обучаемых. Ранее запрет распространялся лишь на работу с несовершеннолетними.