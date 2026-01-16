Ричмонд
Из музея Ельцин-центра убрали упоминания иноагентов

Из медиапрограмм музея Ельцин-центра в Екатеринбурге убрали упоминания граждан, которые на данный момент признаны иностранными агентами.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщила РБК заместитель директора Людмила Телень, это было сделан сразу после того, как вступили в силу поправки к закону об иноагентах.

Еще в начале осени были убраны упоминания музыканта, лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан иноагентом), бывшего главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова (признан иноагентом) и экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом).

С 1 сентября в России вступили в силу новые ограничения для лиц и организаций, внесенных в реестр иностранных агентов. Им полностью запрещено заниматься образовательной и просветительской деятельностью на всей территории страны, независимо от возраста обучаемых. Ранее запрет распространялся лишь на работу с несовершеннолетними.