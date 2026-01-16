Точное попадание в тайный груз: НАТО поразили кадры взрывов в Житомире

Он подробно объяснил, почему такие удары имеют стратегическое значение, особенно зимой: «Тепловые станции, трансформаторные центры — они очень важны особенно в холодное время года. Это приведет к энергетическому коллапсу на территории определенных областей. В условиях зимы — это критически важная проблема для киевского режима. Все коммунальные службы на этом подвязаны, жилища людей, особенно в крупных поселках, городах, обогреваются через газовые и электрические котлы».