Точное попадание в тайный груз: НАТО поразили кадры взрывов в Житомире

На территории Житомирской области Украины прогремели мощные взрывы. Как сообщают источники, они были нанесены по объектам критической инфраструктуры в Житомирском и Коростенском районах.
Последствия не заставили себя ждать: украинское министерство энергетики почти сразу заявило об аварийных отключениях электроэнергии в регионе. Проблемы со светом были отмечены также в Харьковской области.
Генерал Попов: «Это может привести к энергетическому коллапсу».
О целях и возможных последствиях этих ударов в беседе с aif.ru рассказал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов. Эксперт уверен, что удар был точечным и прицельным.
«Удары, вероятнее всего, были нанесены по генерирующим подстанциям и распределительным трансформаторным крупным центрам. Могли ударить и по станции, которая осуществляет перекачку газа», — заявил Попов.
Он подробно объяснил, почему такие удары имеют стратегическое значение, особенно зимой: «Тепловые станции, трансформаторные центры — они очень важны особенно в холодное время года. Это приведет к энергетическому коллапсу на территории определенных областей. В условиях зимы — это критически важная проблема для киевского режима. Все коммунальные службы на этом подвязаны, жилища людей, особенно в крупных поселках, городах, обогреваются через газовые и электрические котлы».
Накопительный эффект: почему результат ударов виден не сразу.
Генерал Попов подчеркнул, что подобные операции — часть планомерной работы, направленной на сохранение своих сил и истощение противника. По его словам, это не дает мгновенного результата, но эффект накапливается, как снежный ком.
«Это, можно сказать, рутинная работа. Она необходима для того, чтобы добиться определенных целей, не рискуя при этом личным составом… И подобные удары не приносят результат сразу, но имеют накопительный эффект. Он будет виден через 2−3 недели или через месяц», — пояснил военный эксперт.
Он также связал удары по инфраструктуре с моральным состоянием украинской армии, отметив, что такие действия неизбежно сказываются и на боевом духе ВСУ, которым и без того приходится несладко на фронте.
Главная цель — логистика НАТО и снабжение фронта.
Но энергетика — не единственная и, возможно, не главная цель последних ударов. Владимир Попов раскрыл второе, не менее важное стратегическое направление: нарушение военной логистики и срыв поставок от стран Альянса.
«Не исключено, что удары могли нанести по железнодорожным станциям и системам распределения железнодорожных путей. Именно там происходит распределение боевой техники, боеприпасов, медикаментов и продовольствия, которые позже поступают украинским боевикам, находящимся на линии боевого соприкосновения», — отметил генерал.
Таким образом, повреждение ключевых железнодорожных узлов в Житомирской области может серьезно затруднить или даже парализовать переброску западного вооружения к линии фронта, создав для ВСУ критическую ситуацию с обеспечением.
Аэродромы горят.
Комментируя возможные цели, эксперт также рассмотрел версию с ударами по аэродромам, но назвал ее маловероятной в текущих условиях. По его словам, зимой авиация теряет свою оперативность.
«Сейчас они являются вторичным звеном для ударов. В условиях плохих погодных условий самолеты и вертолеты нужно долго чистить от снега и обледенения, прогревать, их нельзя использовать сходу, поэтому они отходят на второй план», — пояснил Попов.
Двойной удар по режиму и армии.
Как считает генерал-майор Владимир Попов, ночные удары по объектам на Житомирщине — это тщательно спланированная операция с далеко идущими целями. Это двойной удар.
Разрушение энергосистемы в условиях зимы грозит гуманитарным и социальным кризисом, увеличивая нагрузку на киевский режим.
Второй и главный удар — по армии и ее снабжению: через нарушение логистических маршрутов, что напрямую скажется на возможности ВСУ получать боеприпасы от Запада и вести активные боевые действия.
Накопительный эффект от таких ударов, как подчеркивает эксперт, проявится в ближайшие недели, создавая для Украины комплексные проблемы как на фронте, так и в снабжаюшем фронт тылу.