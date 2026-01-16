Виталий Хоценко сообщил о темпах газификации в Омске

На совместном заседании межведомственной рабочей группы по обращению с отходами и регионального штаба по реализации программы «Чистый воздух» подвели итоги экологической работы за 2025 год. Губернатор Омской области отметил, что переход на экологически чистое топливо остается ключевым направлением региональной политики и важным шагом к укреплению здоровья населения.