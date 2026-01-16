Виталий Хоценко сообщил о темпах газификации в Омске

На совместном заседании межведомственной рабочей группы по обращению с отходами и регионального штаба по реализации программы «Чистый воздух» подвели итоги экологической работы за 2025 год. Губернатор Омской области отметил, что переход на экологически чистое топливо остается ключевым направлением региональной политики и важным шагом к укреплению здоровья населения.
«Переход на газ в рамках федерального проекта “Чистый воздух” снижает загрязнение атмосферы и улучшает качество жизни горожан», — подчеркнул Виталий Хоценко.
В 2025 году в Омске полностью выполнен план по газификации городского частного сектора в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». По итогам года природный газ получили жители 2 118 частных домовладений.
Основной этап работ прошел с марта по сентябрь: газ был подведен к 1 808 домам. Дополнительно в декабре компенсацию за самостоятельный перевод на газовое отопление получили еще 310 собственников.
С 2022 года в регионе в рамках проекта «Чистый воздух» газифицировано уже 5 606 домовладений. Эта мера позволяет сократить выбросы вредных веществ от печного отопления, уменьшить уровень смога и создать более безопасную и комфортную среду в жилых зонах.