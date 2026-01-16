Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинскому участнику СВО пришлось оплачивать трактор, чтобы почистить улицу. Видео

Участнику СВО из Челябинска Евгению Гольцеву, проживающему с семьей в СНТ «Вишневый», в новогодние праздники пришлось за свой счет нанимать трактор, чтобы почистить дорогу к переполненной выгребной яме. Об этом URA.RU рассказала супруга Ирина. Председатель СНТ Станислав Винник прокомментировал ситуацию.

Трактор участнику СВО пришлось оплачивать из своего кармана (архивное фото).

Участнику СВО из Челябинска Евгению Гольцеву, проживающему с семьей в СНТ «Вишневый», в новогодние праздники пришлось за свой счет нанимать трактор, чтобы почистить дорогу к переполненной выгребной яме. Об этом URA.RU рассказала супруга Ирина. Председатель СНТ Станислав Винник прокомментировал ситуацию.

«На заднем дворе у нас находятся две выгребные ямы. Подошла пора их откачивать, так как вода уже начала переливаться. Но к нам не может подъехать ни одна ассенизаторская машина — дорога там не почищена от снега. Супруг 4 января обратился к председателю с просьбой почистить дорогу», — рассказала URA.RU Ирина.

Председатель сообщил Евгению, что никто закутки чистить не собирается, так как это дорого. На что Гольцев поинтересовался: «Зачем в прошлом году для нужд сада был куплен трактор? Почему должны платить взносы, а пользоваться благами цивилизации нельзя?» После участник СВО за свой счет вызвал трактор. На следующий день ассенизаторская машина смогла подъехать, чтобы откачать ямы. Председатель же заблокировал мужчину в личных сообщениях и в общем чате.

Председатель СНТ «Вишневый» Станислав Винник в разговоре с журналистом URA.RU пояснил, что отказал бойцу спецоперации по нескольким причинам. «За участок, на котором находится выгребная яма, взносы не оплачиваются с 2018 года — долг там более 40 тысяч рублей (территория включает в себя два участка — на одном расположен дом, на другом — выгребная яма — прим. URA.RU). Плюс там тупик и нет подъезда к жилым домам, а, значит, нет необходимости каждый раз чистить снег. Мероприятия эти недешевые, и почему, например, бабушка с соседней улицы должна каждый раз оплачивать чистку каждого закутка? Деньги лучше направить на другие нужны СНТ», — рассказал URA.RU Винник.

Ирина Гольцева подтвердила, что за указанный участок взносы не оплачены более пяти лет. Биологический отец ее первой дочери оформил дарственную на девочку и обещал оплачивать взносы, но слово не сдержал. Отсюда и накопился долг.

Винник же пояснил, что не был в курсе, что там живет участник СВО. «Для меня все жители СНТ равны. Всегда стараюсь отзываться на их просьбы, но когда они просят по-человечески и предупреждают заранее», — добавил председатель.