Челябинскому участнику СВО пришлось оплачивать трактор, чтобы почистить улицу. Видео

Председатель СНТ «Вишневый» Станислав Винник в разговоре с журналистом URA.RU пояснил, что отказал бойцу спецоперации по нескольким причинам. «За участок, на котором находится выгребная яма, взносы не оплачиваются с 2018 года — долг там более 40 тысяч рублей (территория включает в себя два участка — на одном расположен дом, на другом — выгребная яма — прим. URA.RU). Плюс там тупик и нет подъезда к жилым домам, а, значит, нет необходимости каждый раз чистить снег. Мероприятия эти недешевые, и почему, например, бабушка с соседней улицы должна каждый раз оплачивать чистку каждого закутка? Деньги лучше направить на другие нужны СНТ», — рассказал URA.RU Винник.