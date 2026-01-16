Челябинскому участнику СВО пришлось оплачивать трактор, чтобы почистить улицу. Видео

Трактор участнику СВО пришлось оплачивать из своего кармана (архивное фото).
Участнику СВО из Челябинска Евгению Гольцеву, проживающему с семьей в СНТ «Вишневый», в новогодние праздники пришлось за свой счет нанимать трактор, чтобы почистить дорогу к переполненной выгребной яме. Об этом URA.RU рассказала супруга Ирина. Председатель СНТ Станислав Винник прокомментировал ситуацию.
«На заднем дворе у нас находятся две выгребные ямы. Подошла пора их откачивать, так как вода уже начала переливаться. Но к нам не может подъехать ни одна ассенизаторская машина — дорога там не почищена от снега. Супруг 4 января обратился к председателю с просьбой почистить дорогу», — рассказала URA.RU Ирина.
Председатель сообщил Евгению, что никто закутки чистить не собирается, так как это дорого. На что Гольцев поинтересовался: «Зачем в прошлом году для нужд сада был куплен трактор? Почему должны платить взносы, а пользоваться благами цивилизации нельзя?» После участник СВО за свой счет вызвал трактор. На следующий день ассенизаторская машина смогла подъехать, чтобы откачать ямы. Председатель же заблокировал мужчину в личных сообщениях и в общем чате.
Председатель СНТ «Вишневый» Станислав Винник в разговоре с журналистом URA.RU пояснил, что отказал бойцу спецоперации по нескольким причинам. «За участок, на котором находится выгребная яма, взносы не оплачиваются с 2018 года — долг там более 40 тысяч рублей (территория включает в себя два участка — на одном расположен дом, на другом — выгребная яма — прим. URA.RU). Плюс там тупик и нет подъезда к жилым домам, а, значит, нет необходимости каждый раз чистить снег. Мероприятия эти недешевые, и почему, например, бабушка с соседней улицы должна каждый раз оплачивать чистку каждого закутка? Деньги лучше направить на другие нужны СНТ», — рассказал URA.RU Винник.
Ирина Гольцева подтвердила, что за указанный участок взносы не оплачены более пяти лет. Биологический отец ее первой дочери оформил дарственную на девочку и обещал оплачивать взносы, но слово не сдержал. Отсюда и накопился долг.
Винник же пояснил, что не был в курсе, что там живет участник СВО. «Для меня все жители СНТ равны. Всегда стараюсь отзываться на их просьбы, но когда они просят по-человечески и предупреждают заранее», — добавил председатель.