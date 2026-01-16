Пермский край теряет туристов

Туристы прилетают в Пермь, но хочется больше.
Пермский край по итогам 2025 года потерял две позиции в российском рейтинге туристической привлекательности среди регионов ПФО. Туристический поток после резкого скачка в 2023 году, когда Пермь отмечала 300-летие, также остановился. По последним данным Росстата, этот показатель может и снизиться. Подробности — в материале URA.RU.
Статистика.
Рост туристического потока в Пермском крае увеличился с 2023 года на 20%, доложил глава регионального министерства по туризму Сергей Хорошутин губернатору Дмитрию Махонину 14 января 2026 года. Глава края ответил: «Рад, что интерес к Прикамью из года в год только растет». Слова министра подтверждаются данными Росстата. Однако, такой большой рост произошел именно в 2023 году, когда Пермь масштабно отмечала 300-летие города. Тогда Пермский край посетили 1 млн 344 тысячи 55 туристов против 1 млн 109 тысяч 986 в 2022 году. Уже в 2024 году рост турпотока значительно снизился — до 4,7%. В Прикамье приехали погостить 1 млн 410 тысяч 150 человек. Данные по 2025 году есть пока только за 11 месяцев. Так, с января по ноябрь 2025 года Пермский край посетили 1 млн 352 тысячи 54 человека. А за аналогичный период предыдущего года несколько больше — 1 млн 391 тысяча 240. Если последний месяц 2025 года не даст резкого увеличения количества туристов, то окажется, что турпоток снизился.
Индекс привлекательности.
Пермский край занял 7 место среди соседей по ПФО.
Среди регионов Приволжского федерального округа по туристической привлекательности Пермский край занял в 2025 году седьмое место вместе с Мордовией и Удмуртией. Годом ранее Прикамье занимало пятое место. На этой же позиции находилась и Нижегородская область, которая в 2025 году совершила резкий скачок, поднявшись на второе место в ПФО и седьмое в общероссийском списке. Пермский край в общем рейтинге пока остается на 14 строке, как и годом ранее.
Авторы рейтинга в своих выводах отмечают, что «регион в любой точке страны может стать точкой притяжении туристов за счет развития инфраструктуры, создания точек притяжения туристов, упаковки и продвижения качественного турпродукта».
«В современных реалиях все большее значение для привлечения туристов получают управленческие факторы, связанные с развитием инфраструктуры, расширением линейки турпродуктов и продвижением территориальных брендов. Креативный подход к продвижению региона или создание регионального экотуристического маршрута не компенсируют отсутствие моря, однако именно эти факторы часто влияют на выбор туристов между соседними регионами с аналогичными природно-климатическими и инфраструктурными условиями», — говорится в докладе.
Индекс туристической привлекательности регионов разрабатывает международный аналитический центр устойчивого развития туризма ВШУ РУДН. Помощь оказывают научно-образовательный консорциум «Устойчивый туризм», Русское географическое общество, Общенациональный союз индустрии гостеприимства и Национальное конгресс-бюро.
Потенциал Пермского края.
Таким образом, остановить падение и выйти в рост Пермский край может за счет новых кадров и развития инфраструктуры. Министра заменили — Сергей Хорошутин на этом посту сменил Юлию Ветошкину в конце сентября 2025 года. Докладывая губернатору об итогах работы, он сообщил, например, что города Кунгур и Кудымкар обновили свой туристический облик. Созданы новые арт-объекты, система туристской навигации, художественная подсветка зданий и другие элементы благоустройства. В 2026 году планируется поддержать не менее четырех проектов по созданию кемпингов и автокемпингов, создать 81 номер в модульных гостиницах, обустроить два туристских центра в городах Прикамья и реализовать не менее четырех проектов по развитию туристских территорий в муниципалитетах региона. Также должны закончиться работы по строительству автодороги к курорту «Губаха» и создание экотропы на камень Ветлан. В Перми должен открыться новый четырехзведочный отель на улице Окулова.
Комментарий минтуризма Пермского края.
Дмитрий Махонин и Сергей Хорошутин обсуждают туризм в Пермском крае.
В министерстве по туризму Пермского края URA.RU сообщили, что руководствуются официальными данными Росстата и ждут окончательных данных за 2025 год. «За 12 месяцев 2025 года данные, учитывающие турпоток в Пермский край, еще не представлены Росстатом, поэтому делать выводы о росте или падении рано», — подчеркнули в ведомстве. Также в министерстве заявили, что рейтинг туристической привлекательности регионов формируется частной платформой, «реализующей проекты за счет привлеченных инвестиций». Отметим, что в 2024 году на этот рейтинг ссылались авторы пресс-релизов на сайте ведомства. В минтуризма при этом ожидают единой методики анализа развития туризма в регионах России, котрый разрабатывает Минэк РФ. «Выработка единого подхода, который ляжет в основу новой системы учета позволит давать более точную и сопоставимую картину туристической активности по всей России», — считают чиновники.
Также в министерстве подчеркивают, что на данный момент в Пермском крае реализуются все меры поддержки, предусмотренные национальным проектом «Туризм и гостеприимство», и это позволяет региону удерживать свои позиции в ТОПе регионов как по реализации нацпроекта, так и сохранять тенденцию к росту турпотока. Как только будет произведен официальный подсчет туристов, посетивших Прикамье в 2025 году, эта информация будет доведена до широкой аудитории.