Пермский край теряет туристов

Рост туристического потока в Пермском крае увеличился с 2023 года на 20%, доложил глава регионального министерства по туризму Сергей Хорошутин губернатору Дмитрию Махонину 14 января 2026 года. Глава края ответил: «Рад, что интерес к Прикамью из года в год только растет». Слова министра подтверждаются данными Росстата. Однако, такой большой рост произошел именно в 2023 году, когда Пермь масштабно отмечала 300-летие города. Тогда Пермский край посетили 1 млн 344 тысячи 55 туристов против 1 млн 109 тысяч 986 в 2022 году. Уже в 2024 году рост турпотока значительно снизился — до 4,7%. В Прикамье приехали погостить 1 млн 410 тысяч 150 человек. Данные по 2025 году есть пока только за 11 месяцев. Так, с января по ноябрь 2025 года Пермский край посетили 1 млн 352 тысячи 54 человека. А за аналогичный период предыдущего года несколько больше — 1 млн 391 тысяча 240. Если последний месяц 2025 года не даст резкого увеличения количества туристов, то окажется, что турпоток снизился.