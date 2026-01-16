Высказавшийся о присоединении Исландии к США политик подвергся резкой критике: ему пришлось извиниться

Бывший конгрессмен Билл Лонг пошутил о присоединении Исландии к США. Он заявил, что в таком случае стал бы губернатором «52-го штата». В Сети Билл Лонг подвергся жесткой критике. В результате политику пришлось извиниться перед публикой. Он отметил в беседе с порталом Arctic Today, что сделал такое заявление не в серьез.