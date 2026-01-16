Высказавшийся о присоединении Исландии к США политик подвергся резкой критике: ему пришлось извиниться

Бывший конгрессмен Билл Лонг пошутил о присоединении Исландии к США. Он заявил, что в таком случае стал бы губернатором «52-го штата». В Сети Билл Лонг подвергся жесткой критике. В результате политику пришлось извиниться перед публикой. Он отметил в беседе с порталом Arctic Today, что сделал такое заявление не в серьез.
Важно отметить, что президент США Дональд Трамп выбрал Билла Лонга в качестве кандидата на пост американского посла в Исландии. Политик пояснил, что произнес противоречивые слова в шутку в компании друзей.
«Я приношу свои извинения, это единственное мое такое заявление, я рад перспективе поработать с народом Исландии и приношу извинения за то, что его так восприняли», — прокомментировал Билл Лонг.
Шуточный диалог, по словам политика, завязался на фоне притязаний Вашингтона на Гренландию. Власти США по-прежнему не отказываются от идеи присоединения к стране острова. Посол России в Копенгагене Владимир Барбин подчеркнул, что Гренландия и Дания сплотились против угроз Вашингтона.